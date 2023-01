OM : La colère de Longoria après l’énorme suspension de Bailly !

Pablo Longoria a été contacté par RMC après l’annonce de la suspension d’Eric Bailly. Le président marseillais affirme ne pas avoir été mis au courant !

Ce jeudi, la Commission de Discipline aurait acté la suspension d’Eric Bailly à 7 matchs après son énorme faute face à Hyères au début du mois de janvier. La Provence a détaillé cette information dans un article publié ce jeudi. RMC a contacté la direction de l‘Olympique de Marseille afin d’avoir une réaction.

C’est un manque de respect — Longoria

Pablo Longoria a répondu à Florent Germain, correspondant à Marseille pour la radio. Le président affirme ne pas avoir été mis au courant et s’insurge contre la fuite dans les médias ! Il dénonce un « manque de respect » mais ne commente pas l’ampleur de la suspension en elle-même.

« Ce serait avant tout très grave que certaines personnes aient laissé fuiter cette décision sans même prendre la peine de notifier la décision officielle au club concerné. C’est un manque de respect. » Pablo Longoria – Source : RMC (19/01/23)

Bailly? Il faut arrêter la casse

Quel mercato pour l’Olympique de Marseille cet hiver ? Benjamin Courmes évoque le cas Eric Bailly qui enchaine de nouveau les blessures avec l’OM et la nécessité de recruter un défenseur central supplémentaire au mercato d’hiver.

« Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, c’est impératif. Bailly ne peut pas jouer, Gigot est nul et Balerdi est moyen… (…) Et puis Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas dans ce truc là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps, on a connu des Christanval, Julien Rodriguez, Abou Diaby… C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique avec des blessures à répétition et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années » Benjamin Courmes – Source : FootballclubdeMarseille (04/11/2022)