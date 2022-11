OM : La colère froide de Clauss, « celui là il va piquer »

L’OM a laissé filer dans les dernières secondes le match nul face à Tottenham et donc une qualification en Europa League. Interrogé par Canal+ Foot, Jonathan Clauss a expliqué que le banc était au courant de la 3e place avec ce match nul…

Quand on n’arrive pas à les gagner, il faut savoir ne pas les perdre

« C’est sûr, on a démarré le match à la hauteur de l’événement. Ce but avant la mi-temps récompense tous les efforts. Mais on savait que ça commençait à ce moment-là. On a mal entamé la deuxième, moins bon dans le pressing, moins hargneux. Et après on savait que sur coup de pied arrêté, ils sont très dangereux et on l’a vu. Ce qui est rageant c’est ce but à la dernière seconde. On sait qu’on est troisième et on prend ce but à 1 contre 3. Quand on n’arrive pas à les gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Et celui là il va piquer… C’est ça, on se demande ce qu’il faut encore aller chercher pour que ça tourne en notre faveur. On a beaucoup de situations, il faut transformer ça en vrais occasions et il faut en mettre plus parce qu’on n’est jamais à l’abri. » » Igor Tudor – source : Canal+ Foot (01/11/2022)

