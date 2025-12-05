OM : la colère froide de Roberto De Zerbi après la prestation indigente à Lille

La défaite de l’OM sur la pelouse du LOSC (0-1) lors de la 15e journée de Ligue 1 a laissé des traces. En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas cherché d’excuses après une prestation qu’il a lui-même qualifiée de catastrophique. L’entraîneur marseillais a livré une analyse lucide, parfois dure, mais entièrement assumée, dans la lignée de son exigence habituelle.

Interrogé sur la pauvreté offensive de son équipe, incapable de frapper au but avant la 45e minute, De Zerbi a admis que cette timidité offensive avait coûté cher. « C’est l’une des raisons, oui. On a mal joué et on a mérité de perdre », a-t-il déclaré. Pour l’Italien, l’OM n’a pas seulement manqué d’efficacité mais d’intensité, de justesse et d’engagement, un constat sans appel : « Quand on joue mal, quasiment tous les joueurs, c’est mérité de perdre et c’est aussi la responsabilité de l’entraîneur, bien sûr. »

De Zerbi pointe un match « mauvais, mauvais, mauvais »

Le technicien rappelle d’ailleurs que le système de jeu n’a pas changé depuis la rencontre de Ligue des champions contre le Sporting, où son équipe avait pourtant signé ce qu’il considère comme sa meilleure prestation. « C’étaient les mêmes onze joueurs qu’à Lisbonne… et ce soir-là, on avait joué notre meilleur match, aujourd’hui, c’est le pire. »

Passivité générale et frustration maximale

La seconde période n’a pas montré davantage de signes de révolte. De Zerbi décrit un OM incapable de rivaliser dans les duels ou dans la maîtrise technique. « On a aussi perdu tous les deuxièmes ballons, on n’arrivait pas à faire trois passes d’affilée… En phase défensive, on n’a pas été assez agressifs. De la première à la dernière minute, on a été passifs. »

Même la tentative lointaine de Greenwood à la 76e minute n’a pas atténué son jugement : « Un tir, ce n’est pas suffisant, même si on avait marqué, ça n’aurait pas été ok pour moi. »

💬 De Zerbi, très remonté après #LOSCOM (0-1) en conférence de presse : « On a mal joué et on a mérité de perdre… De la première à la dernière minute, on a été passifs. Je suis très énervé, mauvaise prestation, mauvaise, mauvaise. » Le coach de l’OM assume sa part de… pic.twitter.com/DKHCyxydBe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 5, 2025

Parfois il vaut mieux se taire que parler

La colère contenue du coach transparaissait à chaque phrase. « Je suis très énervé, je ne m’attendais pas à une telle prestation, mauvaise, mauvaise, mauvaise. J’ai ma part de responsabilité, je le dis. Mais tout le monde doit prendre la sienne. » Une mise en garde claire adressée à un effectif qu’il juge trop irrégulier : « Si tu veux jouer à l’OM, tu dois être compétitif tous les jours, pas un jour oui et un jour non. »

Enfin, De Zerbi a indiqué ne pas avoir parlé au groupe après la rencontre : « Honnêtement, ça ne sert à rien, parfois il vaut mieux se taire que parler. » Une manière de signifier que la réaction devra venir des joueurs eux-mêmes dès la prochaine sortie, sous peine de voir la crise sportive s’installer durablement.