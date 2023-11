OM : La Commission a pris une décision pour les supporters lyonnais

Le match prévu en octobre dernier entre l’OM et Lyon se jouera finalement le 6 décembre prochain au Vélodrome. La Commission de Discipline de la Ligue a pris une décision concernant le comportement des supporters lyonnais.

Il y a quelques semaines, la rencontre entre l’OM et Lyon prévue le 29 octobre dernier a été repoussée à cause du caillassage du bus lyonnais, blessant Fabio Grosso. au visage. Le match se rejouera donc le 6 décembre prochain au Vélodrome et avec les supporters marseillais puisque le club olympien ne peut pas être tenu responsable des actes survenus en dehors de son enceinte.

La Commission de Discipline s’est réunie ce mercredi soir et a pris la décision de repousser son verdict sur les incidents survenus dans la tribune extérieur réservée aux Lyonnais. La LFP annonce placé le dossier en « délibéré dans l’attente d’éléments complémentaires. » Les vidéos postées sur les réseaux sociaux n’auront pas suffit à identifier les gestes à caractères racistes des Lyonnais.

« Si la sécurité est garantie, il faut maintenir l’équité sportive du championnat, que toutes les équipes jouent dans les mêmes conditions. Il faut respecter l’équité sportive du championnat et pour cela, il faut jouer au Vélodrome avec plein de public, a expliqué Longoria en marge de la présentation du premier partenaire du programme Treizième Homme. On doit prendre de la hauteur, on ne doit pas défendre des positions individuelles. Si on fait ça, rentrer dans des batailles individuelles entre clubs, on ne va jamais avancer sur les problématiques de sécurité qu’on voit partout dans le football et pas seulement à Marseille. C’est un combat commun. J’aimerais qu’il y ait toujours les conditions qui permettent aux supporters de l’OM d’aller à l’extérieur et à ceux des autres clubs de venir au Vélodrome. On fait le football pour montrer un spectacle auquel tout le monde peut participer. On est tous responsables du fait que ça puisse se faire dans les meilleures conditions. On doit travailler tous ensemble pour que la sécurité soit la priorité dans tous les clubs de L1 et de L2 »