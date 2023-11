OM : La Commission devrait décevoir Aulas !

Ce soir, l’Olympique d eMarseille sera fixée pour son sort après le caillassage du bus lyonnais à Marseille. Le club ne devrait pas être sanctionné malgré les demandes de l’ancien président lyonnais.

Fabio Grosso a été blessé il y a quelques jours après le caillassage du bus lyonnais à Marseille, quelques minutes avant de rejoindre le Stade Vélodrome. La Commission de Discipline rendra son verdict ce mercredi soir mais ne devrait pas donner raison à Jean-Michel Aulas !

L’OM devrait éviter les sanctions

En effet, l’ancien président lyonnais a réclamé à plusieurs reprises des sanctions exemplaires contre les Marseillais et le club. Seulement, le journal L’Equipe rappelle ce matin dans son édition qu’il s’agit d’incidents ayant eu lieu à l’extérieur du stade, l’OM ne peut donc pas être tenu responsable.

Le match sera reporté le 8 décembre mais pour le moment, aucune information sur le lieu de la rencontre et la présence ou non des supporters pour ce choc. Réponse ce soir donc. Pour Jean-Michel Aulas, la rencontre n’aurait même pas dû être rejouée entre l’OM et Lyon !

Il ne faut pas que le match soit reporté — Aulas

« On se rend compte que l’on a frôlé le drame avec des conséquences graves pour l’Olympique lyonnais. Il y a la situation sportive, celle du club en général et cette blessure très grave de Fabio (Grosso) et de son adjoint. On a l’impression qu’on laisse faire les choses. Cette fois-ci, il y a un blessé grave et la prochaine, il y aura des morts. Je suis ulcéré de voir qu’on ne prend pas toutes les précautions pour que ça n’arrive pas. Il y avait un certain nombre d’infos selon lesquelles les attaques étaient prévues. Il ne faut pas que le match soit reporté mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent de recommencer. (…) Je laisse aux gens qui en ont la responsabilité de décider de le faire en leur âme et conscience. Mais il faut une sanction très grave. Sinon, la prochaine fois, il y aura des morts. Fabio aurait pu perdre un œil »