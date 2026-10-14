OM : La conf’ d’Abdelli résumée en 5 points (Paixao, cheville, supporters…)

Présent en conférence de presse ce mercredi, Himad Abdelli a affiché sa confiance avant la réception de l’Olympiakos, jeudi au Vélodrome. Son évolution avec Bruno Genesio, son état physique, les excuses de Paixão et les ambitions européennes de Marseille : voici les cinq points à retenir.

1. Genesio l’a aidé à se libérer

Auteur de son premier but avec Marseille lors de la victoire à Troyes, Himad Abdelli reconnaît avoir traversé une adaptation difficile. Il explique son mieux-être par les échanges avec son entraîneur et la liberté accordée sur le terrain.

« L’année dernière, j’avais du mal. Je me suis peut être mis la pression moi-même car tout le monde sait que j’aime Marseille. Le coach m’a libéré un peu, je suis un autre joueur entre guillemets. »

Concernant un éventuel positionnement plus offensif, le milieu laisse la décision à Bruno Genesio. Il assure être disposé à évoluer à n’importe quel poste pour aider l’équipe.

2. Paixão s’est excusé auprès du groupe

Interrogé sur l’agacement de Paixão lors de son remplacement à Troyes, Abdelli a défendu son partenaire. Il décrit un joueur souriant et révèle que le Brésilien a présenté ses excuses au groupe.

« Il est toujours souriant, c’est une très bonne personne, un très bon joueur. Il était peut être un peu frustré du match qu’il a fait contre Troyes mais il s’est directement excusé envers nous. »

Abdelli a également salué Kamissoko, soulignant son sérieux au travail et sa prestation face aux Troyens.

3. Une alerte à la cheville, mais un joueur qui se dit prêt

Le milieu s’est voulu rassurant concernant son état physique : « Je me sens prêt, bien. J’ai eu une petite alerte à la cheville avec la sélection. » Il assure se sentir prêt à enchaîner les rencontres.

Heureux d’avoir retrouvé l’Algérie, Abdelli espère deux victoires lors du rassemblement de novembre. Avant cela, le déplacement à Angers dimanche aura une saveur particulière pour celui qui s’y est révélé.

4. Une ambition européenne intacte

Abdelli estime que l’OM possède les qualités nécessaires pour rivaliser en Europe. Il insiste sur l’intensité à mettre face à l’Olympiakos, adversaire sur lequel les Marseillais se sont rapidement concentrés après Troyes.

Son souvenir européen marseillais le plus marquant reste l’épopée conclue par la finale contre l’Atlético de Madrid. Malgré cette défaite, il en garde une image positive et espère voir l’OM aller le plus loin possible.

5. Gagner pour les supporters

Le milieu a enfin rendu hommage à la fidélité du public du Vélodrome. Son objectif pour jeudi est clair : récompenser ce soutien par une victoire.

« Tous les week-ends quand on est au Vélodrome ils sont là et franchement, je n’ai rien à dire parce que c’est beau ce qu’on voit. Qu’on gagne ou qu’on perde, ils sont derrière nous. On va essayer de ramener les trois points pour eux. »