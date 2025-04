OM : La conf d’Adrien Rabiot résumée en 5 points !

À la veille du match Monaco – OM, Adrien Rabiot s’est exprimé en conférence de presse sur plusieurs sujets liés à la dynamique de son équipe, son rôle de cadre, et les enjeux de la fin de saison. Voici les cinq points principaux à retenir de ses déclarations.

1. Un rôle de leader assumé dans le vestiaire

Le milieu de terrain s’investit pleinement dans la transmission de son expérience aux plus jeunes joueurs. Il a rappelé l’influence des grands noms croisés à la Juventus : “J’essaie de transmettre ce qu’on m’a transmis, notamment à la Juventus où j’ai côtoyé des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Dybala, Matuidi, Buffon… Ils m’ont beaucoup transmis, cette mentalité d’être toujours à 100%.” Il insiste sur l’importance de la rigueur à l’entraînement et de l’exemplarité dans le jeu.

2. Des fragilités défensives reconnues

Rabiot n’élude pas les difficultés rencontrées par son équipe, notamment en défense. “On a encaissé trop de buts, on le sait. On y travaille. (…) Ce sont des petites choses, d’être plus attentifs et concentrés.” Il souligne le travail réalisé sur le terrain et en vidéo pour corriger ces erreurs, en insistant sur le travail collectif.

3. Un pressing à ajuster face à l’OM

Concernant l’adversaire du week-end, il évoque la stratégie défensive à adopter : “Parfois, le pressing était mal coordonné et ce n’était peut-être pas la meilleure façon de défendre.” Pour Rabiot, il est essentiel de mieux gérer les phases sans ballon, en jouant plus compact et avec plus d’expérience dans l’organisation.

4. Une forme physique optimale et une grande confiance

Sur le plan individuel, Rabiot se montre serein : “Je vais très bien (…) Je suis bien revenu, je suis motivé pour cette fin de saison.” Il affirme se sentir à l’aise dans son rôle actuel, avec une implication offensive accrue : “J’ai marqué plus de buts aussi. Le coach est satisfait, on a trouvé nos repères comme ça.”

5. L’objectif Ligue des champions en ligne de mire

La qualification pour la Ligue des champions reste une priorité. “Je suis venu avec des objectifs clairs. (…) Tout le monde doit être mobilisé pour viser le même objectif.” Face à Monaco, un concurrent direct, il espère faire un pas décisif : “Ce serait très bien d’aller gagner à Monaco, les distancer un petit peu.”

Adrien Rabiot incarne la détermination d’un groupe qui cherche à retrouver de la constance en cette fin de saison, avec l’ambition claire de sécuriser une place sur le podium de Ligue 1.