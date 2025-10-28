OM : la conf d’Aubameyang résumée en 5 points !

Ce mardi, Pierre-Emerick Aubameyang s’est présenté au centre RLD pour la conférence de presse d’avant-match, en vue de la rencontre OM – SCO Angers. L’attaquant marseillais est revenu sur les performances récentes de l’équipe, le rôle des attaquants, la confiance en ses coéquipiers, son propre état physique et ses objectifs pour les prochains matchs. Entre soutien aux partenaires et analyse de la situation actuelle, Aubameyang a livré un message à la fois lucide et motivant.

Résumé en 5 points :

Bons résultats au Vélodrome : Aubameyang souligne le caractère et la personnalité de l’OM sur son terrain, insistant sur l’importance de profiter de l’ambiance et des ressources de l’équipe.

Rôle des attaquants : Il rappelle les consignes du coach, entre pressing efficace, déplacements et apport offensif pour jouer le football voulu par De Zerbi.

Confiance en ses coéquipiers : Il soutient notamment Vaz et Pavard, insistant sur l’importance de garder confiance et de rester solidaires malgré les erreurs ou difficultés.

🗣️ Avant j’avais moins de mal à démarrer sur les premiers mètres#Aubameyang : “Quand on n’a pas 20 ans, l’organisme met plus de temps à récupérer. L’avantage en 2025, c’est qu’il y a plus de moyens pour vite récupérer (…) Avant j’avais moins de mal à démarrer sur les premiers… pic.twitter.com/WPhl4hXip4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2025

État physique et âge : L’attaquant explique que la récupération est plus lente qu’à 20 ans mais que les moyens modernes lui permettent de compenser et de rester performant.

Vision pour les prochains matchs : Aubameyang voit les prochaines rencontres positivement, insiste sur la nécessité de trouver un équilibre, d’être serein et de tirer parti des avantages à domicile pour obtenir des points.