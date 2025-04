OM : La conf’ de De Zerbi résumée en 5 points !

Avant le déplacement de l’Olympique de Marseille sur le terrain de l’AS Monaco, l’entraîneur Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse ce vendredi pour faire le point sur son effectif, la dynamique collective et les enjeux de cette rencontre. Voici les cinq points clés à retenir.

1. Une défense décimée et des choix contraints

De Zerbi a de nouveau souligné les difficultés défensives liées aux absences : “Rongier et Kondogbia sont des joueurs formidables mais ce ne sont pas des défenseurs.” Avec seulement Cornelius comme véritable défenseur de métier, l’entraîneur doit s’adapter : “Je regarde les qualités de mes joueurs et j’essaie de les mettre au meilleur poste.” Il évoque aussi les erreurs contre Toulouse : “Nous n’avons pas beaucoup de défenseurs en ce moment… tout le monde doit faire quelque chose en plus.”

2. Rabiot, un élément clé dans l’équilibre de l’équipe

Le coach a salué les performances de Rabiot, qui réalise une de ses meilleures saisons offensivement : “Cette saison, il a la moyenne de buts la plus élevée de sa carrière. C’est un joueur qui défend et qui attaque, c’est une chance de l’avoir.” Il confirme qu’il doit évoluer plus haut sur le terrain, où il apporte un équilibre essentiel.

3. Greenwood et les ajustements offensifs

Interrogé sur l’utilisation de Mason Greenwood, De Zerbi évoque des possibilités de repositionnement : “Mettre Greenwood sur le côté, c’est possible. Mais tu l’éloignes des buts et tu lui demandes un sacrifice défensif.” L’entraîneur reste prudent, soucieux de ne pas nuire à la force de frappe offensive de son équipe.

🎙️ “Harit ? La concurrence est élevée. C’est pour ça que Rowe a eu peu de temps”#DeZerbi : “J’ai parlé avec #Harit cette semaine aussi. Il était absent depuis octobre et il a été peu disponible. Il se sent assez bien dans ce poste. Mettre #Greenwood sur le côté, c’est possible.… pic.twitter.com/k7efY0oBVf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 11, 2025

4. Des retours incertains dans l’effectif

Concernant l’état de son groupe, De Zerbi a évoqué les cas de plusieurs joueurs : “Gouiri (…) il ne devait même pas être présent. (…) Ce sera difficile qu’il fasse tout le match.” Il espère également récupérer Luis Felipe, trop souvent blessé : “J’espère vraiment qu’il va réussir à réagir, il pourrait être important pour notre équipe.”

🎙️ Gouiri et Hojbjerg ne pourront pas jouer le match en entier.#DeZerbi : “#Gouiri peut jouer tout le match ou une partie, il faudra décider. On l’a récupéré hier, il ne devait même pas être présent. L’équipe médicale a réussi à me le rendre mais ça sera difficile qu’il fasse… pic.twitter.com/0vAHjeK4vn — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 11, 2025

5. Un match crucial face à Monaco

L’entraîneur italien insiste sur l’importance de ce duel pour la suite de la saison : “Ce n’est pas le dernier match mais il est déterminant sans aucun doute.” Il s’attend à une rencontre engagée : “Ce sera difficile, pour nous comme pour eux (…) j’espère qu’on est prêt à mener cette bataille.” De Zerbi reconnaît également la valeur de l’adversaire et la nécessité d’être au rendez-vous dans cette confrontation directe.

Dans un contexte de fragilité défensive et de retour progressif de certains joueurs, l’OM devra s’appuyer sur ses cadres pour réussir ce match à fort enjeu dans la course à l’Europe.