OM : La conf de Murillo résumée en 5 points !

À la veille de la réception de Montpellier, Amir Murillo s’est présenté en conférence de presse ce vendredi au centre Robert Louis-Dreyfus. Le défenseur panaméen de l’Olympique de Marseille a livré un discours lucide sur la situation actuelle du club, tout en affichant une détermination intacte à atteindre les objectifs fixés.

Interrogé sur la dynamique récente de l’OM, Murillo a tenu à rassurer sur l’état d’esprit du groupe. « Il n’y a pas de doutes dans le vestiaire », affirme-t-il, tout en concédant que l’équipe traverse une période d’anxiété liée à l’envie de bien faire. Le défenseur reconnaît que les prestations ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, mais insiste sur le fait que les adversaires ont aussi leur mot à dire et leurs plans de jeu bien établis.

🎙️”Il n’y pas de doutes dans le vestiaire” #Murillo 🇵🇦 : “Il n’y pas de doutes dans le vestiaire. Peut-être un peu d’anxiété dans les matchs car on veut toujours gagner. Sur le terrain, on ne fait peut-être pas toujours ce qu’il faut. Parfois, les choses ne vont pas comme on… pic.twitter.com/auV48wO7FP

Murillo a souligné la bonne relation entre les joueurs et Roberto De Zerbi, qu’il décrit comme un « gagnant » qui insuffle sa mentalité au groupe. L’objectif est clair : se qualifier pour la Ligue des champions. Selon lui, cette ambition est partagée par l’ensemble de l’effectif, et elle guide leur travail quotidien, malgré les résultats en dents de scie.

🎙️”Il faut rester unis, on a un objectif clair tous ensemble”#Murillo 🇵🇦 : “Après la défaite face à Monaco ? C’est difficile. On veut gagner tous les matchs et on n’a pas pu le faire sur les derniers matchs. Il faut rester unis, on a un objectif clair tous ensemble, c’est se… pic.twitter.com/8DRSMvEksJ

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 18, 2025