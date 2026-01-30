OM : La conf de presse de De Zerbi résumée en 5 points !

À la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du Paris FC, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier sa situation, alors que les rumeurs de départ se multiplient après l’élimination en Ligue des champions. Le technicien italien a réaffirmé sa légitimité et sa présence sur le banc marseillais, tout en assumant la lourde défaite européenne. Face à la crise, l’entraîneur olympien appelle à l’unité, à la patience et à la cohésion.

La conférence de presse de Roberto De Zerbi en 5 points :

De Zerbi confirme qu’il est toujours l’entraîneur de l’OM

Malgré les spéculations, le coach a été clair : « J’étais l’entraîneur de l’OM, je le suis toujours. Demain je serai sur le banc ». Il assure ne ressentir aucune friction avec ses joueurs et affirme continuer à les défendre, rappelant que le club a profondément renouvelé son effectif et qu’un projet a besoin de temps pour s’installer.

🗣️ “J’ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans car j’ai la passion, j’aime ça !”#DeZerbi : “J’ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans car j’ai la passion, j’aime ça. Ce qui m’énerve, c’est la défaite. Ce n’est pas une question de passion mais… pic.twitter.com/3ovj8YJ46N — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 30, 2026

Il assume la responsabilité après l’élimination en Ligue des champions

De Zerbi ne s’est pas défaussé après la lourde défaite à Bruges : « Ce match est aussi en partie de ma faute ». Il explique avoir échangé avec Pablo Longoria et Medhi Benatia afin de comprendre les raisons de cet échec et de trouver des solutions pour repartir.

🗣️ ” Rulli, ça lui arrive aussi de faire des erreurs, ça ne change en rien de ma confiance”#DeZerbi : “Demain #Rulli jouera. Il a toujours été très positif. On est arrivé ensemble, ça lui arrive aussi de faire des erreurs, ça ne change en rien de ma confiance. Je n’aime pas… pic.twitter.com/AnfGzRAZN2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 30, 2026

Une confiance totale maintenue envers Geronimo Rulli

Le technicien italien a confirmé que le gardien argentin serait titulaire : « Demain il jouera (…) ça ne change en rien de ma confiance ». Il rappelle ne pas aimer alterner les portiers et souligne disposer de deux gardiens de haut niveau, assumant les erreurs comme faisant partie du football.

Pas de discours supplémentaire aux joueurs pour relancer la machine

Pour sortir de la mauvaise passe, De Zerbi ne prévoit pas de long discours : « Cela ne sert à rien de parler ». Selon lui, les joueurs sont déjà suffisamment touchés et énervés par l’élimination européenne, et la réponse doit venir sur le terrain, collectivement.

Une passion intacte malgré les défaites et les doutes

Le coach marseillais assure avoir toujours la flamme : « J’ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans ». Plus que la passion, ce sont les défaites qui l’atteignent, mais il insiste sur les grandes qualités humaines et sportives de son groupe, tout en reconnaissant un manque de régularité dans les résultats.