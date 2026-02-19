OM : La conf de presse d’Habib Beye résumée en 5 points !

Habib Beye s’est présenté ce jeudi en conférence de presse au centre RLD avec une ligne claire : sérénité, pragmatisme et détermination avant le déplacement à Brest. Le nouveau coach insiste sur le calme et la connexion avec le groupe, dans un contexte émotionnel toujours intense à Marseille. Entre continuité et recherche de résultats rapides, il pose les bases d’une méthode progressive.

1. Un groupe presque au complet avant Brest

Beye aborde son premier rendez-vous avec des certitudes sur l’effectif disponible.

“Mis à part Leonardo Balerdi, suspendu, le groupe est au complet pour le déplacement à Brest. J’arrive avec 24h de préparation mais aussi pour montrer ma détermination à tout le monde. Avec 24h pour travailler, on ne peut pas tout changer, il faut s’appuyer sur ce qui a été fait.”

2. Le calme comme ligne directrice

Dans un club réputé pour ses montagnes russes émotionnelles, il revendique une posture apaisée.

“Ce club vous amène dans des émotions immenses, mais il faut parfois savoir rester calme et serein. Je suis quelqu’un d’assez calme. Ce qui est important, c’est d’apaiser le contexte pour être dans la même direction et évoluer moins sous pression. “Il faut être serein et posé.”

3. Un projet de jeu entre verticalité et pragmatisme

Sans révolution immédiate, Beye évoque une philosophie claire mais progressive.

“Il faut avoir une volonté d’être vertical et de proposer du bon football. Vendre un projet de jeu est prématuré. On ne peut dénigrer ce qui a été fait, il y a eu un football spectaculaire. Mais il faudra avant tout avoir des résultats. “Il faut qu’on ait le temps d’installer notre méthodologie pour faire progresser cette équipe.”

4. L’OM, un héritage à incarner

Son passé marseillais est présenté comme une ressource plus qu’un refuge.

“Connaître un peu le contexte, mais il a évolué. L’aura est énorme et ça n’a pas changé. Il faut ressentir cette ville, il faut l’incarner. Mon atout, c’est d’avoir senti ces valeurs-là pour les transmettre à mon groupe.”

5. Détermination et focalisation sur l’instant présent

