OM : La conf d'Egan Riley résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : La conf d’Egan Riley résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM -
CJ Egan-Riley Défenseur de l'OM
CJ Egan-Riley Défenseur de l'OM
CJ Egan-Riley Défenseur de l'OM

Deux jours après la défaite 2-1 face au Sporting à Lisbonne, le défenseur anglais CJ Egan-Riley s’est présenté en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Lens. Entre la volonté de rebondir collectivement, son intégration au sein du groupe, la confiance de De Zerbi et son regard sur la concurrence, le jeune joueur a livré un discours lucide et ambitieux.

 

Voici les cinq points clés de son intervention :

 

 1. Un rebond attendu après Lisbonne

CJ Egan-Riley a reconnu les difficultés rencontrées à Lisbonne, tout en affichant sa confiance : « Je pense qu’on sera en mesure de rebondir, c’est le foot. On savait que ça devait arriver. On a la possibilité de rejouer et de remettre les choses en place. » Le défenseur estime que l’équipe a bien joué malgré une deuxième période compliquée et voit dans cette défaite « une leçon à apprendre ».

 

 

 2. Une confiance mutuelle avec De Zerbi

Egan-Riley a insisté sur le rôle de Roberto De Zerbi dans sa progression : « J’ai beaucoup parlé avec le coach et mes coéquipiers, pour voir où je peux m’améliorer. Le coach me transmet la confiance. » Le jeune Anglais se dit prêt à saisir chaque opportunité pour prouver sa valeur : « Je pense être un joueur fort, il faut que je le prouve quand je suis sur le terrain. »

3. Une intégration réussie à Marseille

Arrivé cet été, le défenseur a confié avoir été « très bien accueilli dans l’équipe », tout en admettant avoir plus d’affinités avec certains coéquipiers. Il découvre progressivement l’intensité du football français et la ferveur du Vélodrome.

 

 

4. Une gestion lucide de son temps de jeu

Malgré un temps de jeu fluctuant, Egan-Riley reste patient : « C’est une longue saison, c’est impossible de tout jouer. Il y a beaucoup de compétitions, je vais avoir le temps de jeu. » Il souligne aussi la confiance du staff : « J’étais très heureux de pouvoir jouer contre l’Ajax, ça prouve que le coach me fait confiance. »

 

 

 5. Le soutien à Emerson après son carton rouge

Enfin, le défenseur a tenu à soutenir Emerson, expulsé récemment : « Pour Emerson, c’est difficile de prendre un rouge comme pour n’importe quel joueur. On a lutté jusqu’au bout pour lui. C’est un grand joueur d’expérience, il aura un peu de pression mais je suis sûr qu’il va rebondir. »

 

