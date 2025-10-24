OM : La conf d’Egan Riley résumée en 5 points !

Deux jours après la défaite 2-1 face au Sporting à Lisbonne, le défenseur anglais CJ Egan-Riley s’est présenté en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Lens. Entre la volonté de rebondir collectivement, son intégration au sein du groupe, la confiance de De Zerbi et son regard sur la concurrence, le jeune joueur a livré un discours lucide et ambitieux.

Voici les cinq points clés de son intervention :

1. Un rebond attendu après Lisbonne

CJ Egan-Riley a reconnu les difficultés rencontrées à Lisbonne, tout en affichant sa confiance : « Je pense qu’on sera en mesure de rebondir, c’est le foot. On savait que ça devait arriver. On a la possibilité de rejouer et de remettre les choses en place. » Le défenseur estime que l’équipe a bien joué malgré une deuxième période compliquée et voit dans cette défaite « une leçon à apprendre ».

2. Une confiance mutuelle avec De Zerbi

Egan-Riley a insisté sur le rôle de Roberto De Zerbi dans sa progression : « J’ai beaucoup parlé avec le coach et mes coéquipiers, pour voir où je peux m’améliorer. Le coach me transmet la confiance. » Le jeune Anglais se dit prêt à saisir chaque opportunité pour prouver sa valeur : « Je pense être un joueur fort, il faut que je le prouve quand je suis sur le terrain. »

3. Une intégration réussie à Marseille

Arrivé cet été, le défenseur a confié avoir été « très bien accueilli dans l’équipe », tout en admettant avoir plus d’affinités avec certains coéquipiers. Il découvre progressivement l’intensité du football français et la ferveur du Vélodrome.

🗣️Je vais avoir le temps de jeu et de donner le maximum
#EganRiley : "Je pense que je vais jouer, j'ai eu un peu moins de temps de jeu mais j'ai été remplaçant. C'est une longue saison, c'est impossible de tout jouer. Il y a beaucoup de compétitions, je vais avoir le temps de…

4. Une gestion lucide de son temps de jeu

Malgré un temps de jeu fluctuant, Egan-Riley reste patient : « C’est une longue saison, c’est impossible de tout jouer. Il y a beaucoup de compétitions, je vais avoir le temps de jeu. » Il souligne aussi la confiance du staff : « J’étais très heureux de pouvoir jouer contre l’Ajax, ça prouve que le coach me fait confiance. »

🗣️Emerson, c'est un grand joueur d'expérience, il aura un peu de pression mais…
#EganRiley : "Pour Emerson, c'est difficile de prendre un rouge comme pour n'importe quel joueur. Comme moi face à Lyon. On a lutté jusqu'au bout pour lui. C'est un grand joueur d'expérience, il…

5. Le soutien à Emerson après son carton rouge

Enfin, le défenseur a tenu à soutenir Emerson, expulsé récemment : « Pour Emerson, c’est difficile de prendre un rouge comme pour n’importe quel joueur. On a lutté jusqu’au bout pour lui. C’est un grand joueur d’expérience, il aura un peu de pression mais je suis sûr qu’il va rebondir. »