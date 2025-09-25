OM : La conf d’Emerson résumée en 5 points !

Avant le déplacement de l’OM à Strasbourg, Emerson Palmieri s’est présenté en conférence de presse au centre RLD. Le latéral gauche a affiché sa concentration totale sur ce rendez-vous de Ligue 1, refusant de se projeter vers la Ligue des champions. Entre confiance retrouvée, éloges pour ses coéquipiers et reconnaissance envers Roberto De Zerbi, l’international italien a livré un discours clair et déterminé.

Voici le résumé en 5 points clés de la conférence de presse d’Emerson Palmieri avant Strasbourg – OM :

Strasbourg priorité absolue : Emerson a insisté sur le fait qu’il ne pensait pas déjà à la Ligue des champions, affirmant que « Strasbourg est plus important que le PSG » et qu’il fallait vite tourner la page après la victoire au Vélodrome.

État physique rassurant : après plusieurs mois sans jouer, il assure être revenu en forme : « Je me sens bien pour la suite. Plus tu joues, mieux tu te sens ».



Solidité défensive collective : le latéral a expliqué que la force de l’OM venait du travail de tous, y compris des attaquants : « Notre défense commence dès le n°9 ».

Compliments aux coéquipiers : Emerson a encensé Greenwood, Aguerd et Weah, les qualifiant de « joueurs très forts », et soulignant l’importance de leur intégration réussie.

🗣️Le joueur qui m’a le plus impressionné à Marseille ? Greenwood !#Emerson : ” Vous me mettez en difficulté, je connaissais plusieurs joueurs qui sont là. Mais si je dois en citer un, je peux dire Greenwood. Je l’avais vu jouer en Angleterre et quand je suis je suis arrivé,… pic.twitter.com/iKwOTwjvjb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025



Choix de rejoindre l’OM : il a rappelé qu’il n’avait pas hésité à accepter l’appel de Roberto De Zerbi, qu’il connaissait déjà, et s’est dit heureux de l’accueil reçu par le vestiaire et les supporters.