OM : La conf d'Emerson résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : La conf d’Emerson résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM -

Avant le déplacement de l’OM à Strasbourg, Emerson Palmieri s’est présenté en conférence de presse au centre RLD. Le latéral gauche a affiché sa concentration totale sur ce rendez-vous de Ligue 1, refusant de se projeter vers la Ligue des champions. Entre confiance retrouvée, éloges pour ses coéquipiers et reconnaissance envers Roberto De Zerbi, l’international italien a livré un discours clair et déterminé.

 

Voici le résumé en 5 points clés de la conférence de presse d’Emerson Palmieri avant Strasbourg – OM :

 

Strasbourg priorité absolue : Emerson a insisté sur le fait qu’il ne pensait pas déjà à la Ligue des champions, affirmant que « Strasbourg est plus important que le PSG » et qu’il fallait vite tourner la page après la victoire au Vélodrome.

 

État physique rassurant : après plusieurs mois sans jouer, il assure être revenu en forme : « Je me sens bien pour la suite. Plus tu joues, mieux tu te sens ».


Solidité défensive collective : le latéral a expliqué que la force de l’OM venait du travail de tous, y compris des attaquants : « Notre défense commence dès le n°9 ».

 

 

Compliments aux coéquipiers : Emerson a encensé Greenwood, Aguerd et Weah, les qualifiant de « joueurs très forts », et soulignant l’importance de leur intégration réussie.

 


Choix de rejoindre l’OM : il a rappelé qu’il n’avait pas hésité à accepter l’appel de Roberto De Zerbi, qu’il connaissait déjà, et s’est dit heureux de l’accueil reçu par le vestiaire et les supporters.

 

