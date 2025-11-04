OM : La conf d’Hojbjerg résumée en 5 points !

Pierre-Emile Højbjerg s’est présenté en conférence de presse avant le choc de Ligue des Champions entre l’OM et l’Atalanta mercredi soir. Le milieu danois est revenu sur le début de saison marseillais, l’ambiance du Vélodrome et la philosophie de Roberto De Zerbi. Il a également évoqué la préparation du groupe et l’importance de certains leaders comme Aubameyang.

Résumé des déclarations de Højbjerg en 5 points :

Sur Roberto De Zerbi : Højbjerg loue à la fois le cœur et la qualité de son entraîneur, le comparant à des coachs de renom comme Conte ou Guardiola. Il insiste sur le mélange rare de bienveillance et d’exigence professionnelle que représente De Zerbi.

🗣️ On est allé chercher la victoire avec de la grinta à Auxerre !#Hojbjerg : “La victoire à Auxerre nous a fait beaucoup de bien. On est allé chercher la victoire avec de la grinta. On a montré qu’on sait gérer. On sait que demain c’est un match à la maison de Ligue des… pic.twitter.com/rfKUM0LJj3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2025

Sur le Vélodrome : Le stade marseillais est selon lui unique par son ambiance et son intensité sonore. Il décrit l’expérience comme « une gifle » qui reste longtemps en mémoire, même après le match.

🗣️ Le Vélodrome c’est unique#Hojbjerg : “Le Vélodrome fait un peu de bruit. C’est particulier, difficile à expliquer. Il faut le vivre, le sentir. Après les matchs, parfois je me retrouve à 5 ou 6h du matin avec les yeux ouverts. C’est comme se prendre une gifle, ça te réveille… pic.twitter.com/8DtSxIgJeu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2025

Sur l’adaptation tactique : Højbjerg rappelle que l’équipe doit suivre le style de jeu du coach tout en restant flexible face à la pression et aux stratégies adverses. L’adaptation est essentielle pour performer dans des matchs exigeants comme celui contre l’Atalanta.

Sur le début de saison et la mentalité du groupe : L’OM affiche un très bon niveau en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Højbjerg insiste sur l’importance de garder la compétitivité, la faim de victoire et un équilibre mental pour continuer sur cette dynamique.



Sur les joueurs clés et la préparation : Il souligne l’influence positive d’Aubameyang sur le vestiaire et la nécessité de récupérer et rester concentré malgré le calendrier chargé. Chaque match, dont celui de mercredi, est vu comme un défi de haut niveau à aborder avec sérieux et motivation.