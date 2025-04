OM : La conférence de presse de Maupay résumée en 5 points !

Après une série de résultats décevants et un climat tendu, Neal Maupay a pris la parole lors de la conférence de presse avant le match contre Toulouse. L’attaquant de l’OM a abordé plusieurs sujets sensibles, de la baisse de son temps de jeu à l’état d’esprit de l’équipe, en passant par son soutien indéfectible au coach et son désir de rebondir après les derniers revers. Entre les tensions internes et les attentes des supporters, Maupay a affiché une détermination sans faille à redresser la barre et à atteindre l’objectif de qualification en Ligue des champions.

Les 5 points clés de la conférence de presse de Neal Maupay

Baisse de temps de jeu et acceptation du rôle

Maupay a reconnu que son temps de jeu a diminué depuis l’arrivée d’Amine. “J’ai envie de jouer, je ne connais pas un joueur qui est content d’être sur le banc.” Toutefois, il a ajouté qu’il accepterait de ne pas jouer si l’OM se qualifie pour la Ligue des champions.

Concentration sur l’objectif et fin du “matelas de sécurité”

L’attaquant a souligné que l’OM ne pouvait plus se permettre de faire des calculs : “On n’a plus de matelas de sécurité, on ne peut plus calculer.” L’équipe doit désormais aborder chaque match comme une finale pour atteindre son objectif.

Une claque bénéfique pour rebondir

Concernant la semaine de travail sous pression, Maupay a estimé que “ça fait du bien de prendre une claque dans le visage.” Selon lui, les joueurs ont compris leurs erreurs et sont prêts à réagir.

🎙️ “Cette semaine, l’entraîneur était là pour travailler et nous mettre face à nos responsabilités.” #Maupay : “Cette semaine, l’entraîneur était là pour travailler et nous mettre face à nos responsabilités. Le management piquant ? Quand une méthode “ne marche pas”, il faut… pic.twitter.com/FFurlFCWUp — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 4, 2025

Un état d’esprit revanchard avant Toulouse

Maupay a affiché une forte détermination avant la rencontre face à Toulouse : “On est très concentré et revanchard par rapport à nos dernières prestations.” Il a ajouté qu’après une semaine de travail intensif, il se sent prêt à aider son équipe.

Unité et soutien au coach

Contrairement aux rumeurs, Maupay a démenti toute cassure avec l’entraîneur, affirmant : “Il n’y a pas de cassure entre le coach et nous, au contraire.” L’équipe reste unie et se concentre sur la fin de saison, soulignant l’importance de l’engagement de chacun pour finir le championnat sur une bonne note.

Maupay a ainsi exprimé sa volonté de continuer à se battre, tant sur le terrain que dans l’objectif de la Ligue des champions, tout en assurant un soutien sans faille à son entraîneur et à ses coéquipiers.