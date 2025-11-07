OM : La conférence de presse de Timothy Weah résumé en 5 points !

De retour dans le groupe de l’OM après une période d’absence, Timothy Weah s’est exprimé ce vendredi sur sa polyvalence, les difficultés actuelles de l’équipe et l’état d’esprit nécessaire pour viser les sommets. L’attaquant américain a délivré des messages clairs sur son rôle et celui du collectif.

1. Polyvalence et mentalité au service de l’équipe

Weah insiste sur sa capacité à jouer à différents postes et son engagement pour l’équipe :

« Je suis quelqu’un qui respecte tous les postes. J’ai grandi avec ça, je suis professionnel, je dois essayer d’exécuter pour l’équipe si le coach me dit que je joue à gauche ou à droite. Est-ce que je peux être efficace ou utile pour l’équipe ? J’ai cette mentalité. »

2. Concentration et calme avant les grands matchs

Le joueur met en avant l’importance de rester focalisé malgré la pression extérieure :

« Le match demain est très important parce que tu peux être premier. On doit rester concentré sur ce match. On doit faire pour sortir avec trois points. La mentalité du groupe est très bonne. On doit juste faire le travail, tout le monde est calme ici, tout le bruit est dehors. »

3. Compréhension des difficultés et critiques

Weah évoque les blessures et la méforme de l’équipe, tout en relativisant les critiques :

« Il y a beaucoup de blessures, de joueurs importants et c’est difficile parce que tu enchaînes les matchs tous les trois jours. »

« Je lis que c’est la crise totale et je ne comprends rien. Ce n’est pas comme si on était 10es, on est à deux points de Paris. On ne fait pas les résultats qu’on a envie mais ce n’est pas la fin du monde. »

4. Tourner la page après la déception contre l’Atalanta

Weah appelle à garder la tête haute et à assumer les responsabilités collectives :

« Il ne faut pas abuser non plus, des fois tu gagnes beaucoup, d’autres non. Il ne faut pas aller trop bas quand tu perds des matchs. Il y a une vraie déception contre l’Atalanta, on ne peut le changer, on passe à autre chose. »

🗣️ Timothy Weah, qui se dit apte à jouer samedi, explique les difficulté du groupe.#Weah : “Il y a beaucoup de blessures, de joueurs importants et c’est difficile parce que tu enchaines les matchs tous les trois jours.” #OM #OMSB29 pic.twitter.com/j1GKs54TK8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 7, 2025



5. Retour dans le groupe et ambition de progresser

Enfin, Weah souligne la nécessité d’élever le niveau de jeu et de rester ambitieux :