OM : La confession de Medhi Benatia sur cette période plus délicate…

L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire samedi soir au Vélodrome, en s’imposant largement (3-0) face à Brest lors de la 13e journée de Ligue 1. Un succès maîtrisé qui permet aux hommes de Roberto De Zerbi de recoller à la première partie du classement après une série de matchs marquée par les blessures. En zone mixte, le directeur du football Medhi Benatia est revenu sur cette période délicate pour le club phocéen.

« C’est vrai, on a été un peu justes, comme beaucoup d’équipes. Mais ça nous a fait mal de perdre autant de forces en même temps. Le positif, c’est que nos jeunes ont répondu présent et méritent tout le respect du groupe. Le retour des absents va nous faire du bien, et j’espère qu’ils reviendront vite, car ici, c’est avant tout un collectif », a reconnu l’ancien international marocain.

Une déclaration lucide, qui met en avant les difficultés traversées par l’effectif olympien ces dernières semaines, mais aussi la réaction collective du groupe. Le dirigeant marseillais a tenu à valoriser la jeunesse du club, mobilisée pour pallier les absences.

Le retour des cadres, une bonne nouvelle pour De Zerbi

La victoire contre Brest coïncide avec le retour de plusieurs joueurs importants sur le banc. Geoffrey Kondogbia et Timothy Weah ont réintégré le groupe ce week-end, même si De Zerbi n’a pas eu besoin de les faire jouer. De son côté, Leonardo Balerdi sera à nouveau disponible après la trêve internationale, tandis que Facundo Medina poursuit sa rééducation et pourrait retrouver la compétition d’ici deux à trois semaines.

OM : Medhi Benatia détaille la stratégie des mercatos à venir… – https://t.co/SWff5p7g71 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 9, 2025

Ces bonnes nouvelles arrivent à point nommé pour un OM qui ambitionne de relancer sa dynamique avant une série de matchs cruciaux. Avec le retour des cadres et la montée en puissance des jeunes, l’équipe phocéenne espère désormais retrouver la régularité nécessaire pour viser le haut du tableau.