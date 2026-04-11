OM : La confidence d’Habib Beye sur l’état physique de Mason Greenwood…

Présent en conférence de presse, Habib Beye a apporté des précisions sur l’état de forme de Mason Greenwood, titularisé malgré une condition physique encore imparfaite. L’ailier de l’Olympique de Marseille reste marqué par un choc subi face à Lille.

Greenwood pas encore à 100% avec l’OM

Avant la rencontre face à Metz, Habib Beye, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a évoqué la situation physique de Mason Greenwood, l’un des éléments offensifs majeurs de l’effectif marseillais. Touché lors d’un match contre Lille, l’attaquant anglais n’a pas encore totalement récupéré.

« Pour être très honnête, j’ai discuté avec lui hier (jeudi), il m’a dit qu’il ne se sentait pas encore à 100% et qu’il ressentait encore des douleurs. Ce (vendredi) matin, il se sentait beaucoup mieux. Face à des blocs bas, il nous faut des joueurs techniques de sa qualité, même s’il n’est pas à 100% physiquement », a expliqué le technicien.

Malgré cette gêne persistante, Mason Greenwood a été aligné d’entrée, preuve de l’importance de son profil dans l’animation offensive de l’OM, notamment face à des équipes regroupées.

Une gestion médicale attentive pour Greenwood

Habib Beye a également insisté sur la prudence adoptée par le staff marseillais concernant l’ancien joueur de Manchester United. « Je ne voulais pas prendre de risque au départ, mais il a su me rassurer. Il va bien, même s’il a encore une douleur après cet impact très violent contre Lille. On va bien s’occuper de lui cette semaine avec le staff médical. »

Sur le terrain, Mason Greenwood a néanmoins répondu présent. Lors de la victoire 3-1 contre Metz, l’attaquant de l’Olympique de Marseille s’est illustré avec deux passes décisives, confirmant son rôle clé dans le dispositif offensif.

Actuellement troisième au classement des buteurs de Ligue 1, Greenwood reste un atout majeur pour l’OM, même diminué physiquement.