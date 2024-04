OM : « La Coupe d’Europe vient après la Ligue 1 ! », Kombouaré peste contre la LFP

La Ligue a favorisé les clubs français évoluant en coupe d’Europe en repoussant les matchs de ce week-end. Pour Antoine Kombouaré, ce n’est pas une décision normale !

Entre les deux rencontres face à Benfica, l’OM devait enchaîner avec la réception de l’OGC Nice. La LFP a pris la décision de repousser cette rencontre à mercredi 24 avril afin de laisser les Marseillais et les autres clubs qui jouent l’Europe se concentrer sur la compétition. Pour Antoine Kombouaré, cette décision n’est pas compréhensible.

«Pour les clubs qui jouent le maintien et qui doivent jouer trois matchs en une semaine, c’est compliqué. Je comprends les arguments de chacun. En jouant à ce jeu, comment on fera en fin de saison ? On sait que les matchs des deux dernières journées doivent se jouer en même temps. La Ligue s’est mise en difficulté. Elle doit protéger son championnat, la Coupe d’Europe vient après. Même si je suis supporter du PSG et que j’aimerais voir Paris gagner la Ligue des Champions, l’OM gagner la Ligue Europa… Je défends les clubs français en Coupe d’Europe, mais d’abord la Ligue 1. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec moi », a déclaré le coach du FC Nantes devant la presse avant la rencontre qui l’opposera au Havre ce dimanche.

L’étonnant optimiste de Domenech

Malgré sa défaite face à Benfica (2-1), l’OM peut encore se qualifier en demi-finale de Ligue Europa. Le but inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang a redonné de l’espoir au club phocéen. Sur le plateau de l’Equipe du soir, Raymond Domenech a affirmé que les hommes de Jean-Louis Gasset possèdent les qualités nécessaires pour renverser le club portugais.

« L’OM doit prendre les exemples des matchs contre Villarreal ou le Shaktar pour se qualifier »

« L’OM doit prendre les exemples des matchs contre Villarreal ou le Shaktar pour se qualifier, a insisté Domenech. Sur ces matchs, il s’est passé quelque chose. Il faut se remettre dans ces conditions et dans cet état d’esprit en se disant que Benfica n’est pas plus fort que les autres équipes déjà battues, voire inférieur à Villarreal. Sur ce match aller contre Benfica, je trouve que l’OM a eu des boulevards, de gros espaces alors que face à Villarreal à l’extérieur, c’était compliqué de jouer et de ressortir. C’était pareil lors du match entre Benfica et Toulouse. L’OM doit vraiment se rappeler ce qu’ils ont fait de bien, c’est le boulot de l’entraîneur, montrer à ses joueurs ce qu’ils savent faire et ce! qu’ils doivent remettre en place », a-t-il ajouté.