OM : La critique de Daniel Riolo sur le jeu de De Zerbi

Ce samedi l’OM s’est imposé largement 5-1 face au Stade Brestois. Pour Daniel Riolo, le match du coach italien n’a pas non plus été grandiose.

« Je ne pense pas que (Marseille était) un gros client. Je pense sincèrement que nous, on n’a pas été à notre niveau », c’est ce qu’a déclaré Eric Roy à la suite de la défaite du Stade Brestois sur le score de 5-1 ce samedi. Daniel Riolo était sur RMC et n’a pas contredit l’entraîneur français. Pour le journaliste, le jeu de Roberto De Zerbi est prévisible.

C’est finalement assez basique et ça m’étonnerait que ça marche à tous les coups

« Comme Eric Roy, moi non plus, je n’ai pas vu un OM immense. On a vu le De Zerbi Ball sur le premier but, mais s’ils le refont dans les trois prochains matchs, c’est que les adversaires sont soit bêtes, soit que les Marseillais le font très bien. C’est finalement assez basique et ça m’étonnerait que ça marche à tous les coups. Tout ça doit être revu et confirmé. Après, ça va leur donner de la confiance, mais ce n’est que le début. Il y a de très belles promesses et j’ai déjà envie d’être le week-end prochain pour voir à nouveau l’OM », a déclaré Daniel Riolo sur RMC ce samedi soir.

Un seul joueur de l’OM dans l’équipe type

Comme à chaque journée de championnat, le journal l’Equipe donne son traditionnel onze type des meilleurs joueurs du week-end en Ligue 1. Le festival offensif des marseillais lors de la large victoire à Brest (1-5) n’est pas passé inaperçu. Un seul joueur de l’OM figure toutefois dans l’équipe type composée par le quotidien sportif. Il s’agit de l’anglais Greenwood auteur d’un doublé pour sa première apparition en Ligue 1.

L’équipe type du journal l’Equipe