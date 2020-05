OM : La date de la reprise de l’entrainement se précise !

Maintenant que la Ligue a décidé d’arrêter la saison 2019/2020, les clubs se tournent vers la prochaine qui pourrait débuter en Août. Le coach André Villas-Boas devrait revenir à Marseille la semaine prochaine, La date de la reprise pourrait être fixée après mi juin…

«Je vous remercie tous sans exception. À mes joueurs brillants et inégalés qui, avec beaucoup d’efforts et d’altruisme, ont tout donné à chaque match. ⁣⁣À Frank McCourt et Jacques Henri-Eyraud.⁣⁣À Andoni Zubizarreta et Albert Valentin qui m’ont amené dans cette merveilleuse ville de Marseille et m’ont permis de connaître la force du Vélodrome et la passion unique de ses habitants. ⁣⁣À mon staff, amis de voyage, mes rois de compétences. ⁣⁣Au staff médical, décisif et tolérant qui a obtenu des résultats uniques cette saison. ⁣⁣Au personnel administratif et logistique attentif à chaque détail. À Rani qui est à chaque fois partout pour résoudre des problèmes. ⁣⁣A Elodie qui a un portugais fou à ses côtés.⁣⁣ À tous ceux qui ont participé à ce merveilleux voyage, merci» André Villas-Boas – source : Instagram