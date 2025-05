OM : La déclaration de Basile Boli qui passe mal auprès des supporters marseillais !

Figure emblématique de l’histoire de l’OM, Basile Boli a provoqué la colère de nombreux supporters marseillais après avoir affiché son soutien au Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Une sortie incomprise sur la Canebière.

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions, Basile Boli a surpris tout le monde avec une déclaration qui ne passe pas du tout du côté de Marseille. Interrogé sur cette finale européenne par France TV, l’ancien défenseur et héros de Munich 1993 a affirmé :

“Je vais regarder la finale comme tout le monde. Mon coeur reste bleu et blanc. Mais je suis derrière le Paris Saint Germain. Représenter la France c’est quelque chose d’important pour moi”, a déclaré l’ancien joueur de l’OM.

Un acte de trahison?

Une phrase qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Nombreux sont les supporters de l’OM à ne pas comprendre comment l’un des symboles de la plus grande victoire du club, celui qui a offert la Ligue des Champions à Marseille, peut aujourd’hui soutenir le rival historique.

Si Boli précise que son cœur reste « bleu et blanc », son soutien affiché au PSG, même au nom du « football français », a été vécu comme une trahison symbolique. Pour beaucoup de fans olympiens, le PSG ne peut pas représenter toute la France, surtout pas quand on a porté le maillot de l’OM à ce point dans sa chair.

Cette déclaration rappelle à quel point la rivalité entre les deux clubs reste chargée d’émotion. Et si certains peuvent appeler à la solidarité nationale, à Marseille, le football est une affaire de passion, de fidélité, et de mémoire. Et dans celle des supporters, la sortie de Boli risque de laisser des traces.