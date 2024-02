OM : La déclaration de Benatia qui rend fou les supporters marseillais !

Avant la nouvelle contre-performance de l’OM face à Brest, le conseiller Medhi Benatia s’est exprimé sur le projet en cours. De quoi faire grincer des dents…

Interrogé par son ami Samir Nasri dans l’émission du Canal Football Club, Medhi Benatia, le conseiller sportif de l’OM, a évoqué l’avenir de Gennaro Gattuso : « Moi, très honnêtement, j’aimerai faire un projet sur 3, 4 ans avec un entraîneur comme Gennaro Gattuso, avec des idées, des joueurs qui rentrent parfaitement dans ce projet-là. »

Une déclaration qui forcément ne plait pas aux supporters avec les résultats actuels, le niveau de jeu proposé et l’impuissance affiche du coach italien depuis une dizaine de jours. Difficile d’imaginer Gennaro Gattuso encore coach de l’OM la saison prochaine voire même d’ici la fin de la saison…

Plusieurs supporters olympiens ont affiché leur désarroi sur X suite à cette déclaration :

Si le projet sportif à venir s’articule autour de Gattuso, c’est semble-t-il un désir de Benatia et peut-être de Longoria… je donne pas cher de sa qualité ni de sa longévité.

Allez au moins on fait preuve de régularité quelque part …3/4 ans un projet avec un coach comme Gattuso qu’il disant Benatia ..ben voyons .. #TeamOM https://t.co/DfpxGdbrpZ

L’OM de gattuso se fait travailler face à Brest 10 vs 11 mais ça va nous parler de mentalité état d’esprit et jamais de football.

Benatia content de travailler avec une légende projet de 4-5 ans et tout va bien.. #TeamOM

