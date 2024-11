OM : La déclaration forte de Leonardo Balerdi en zone mixte…

Malgré une équipe taillée pour jouer le haut du tableau et qui répond présente au classement, les Olympiens n’y arrivent pas au Vélodrome. Leonardo Balerdi s’explique en zone mixte.

Ce vendredi l’OM a laissé filer des points lors de la rencontre face à l’AJ Auxerre. Aux termes de cette défaite, le capitaine Leonardo Balerdi a pris ses responsabilités et s’est exprimé aux micros des journalistes lors de la zone mixte. L’Argentin n’a pas caché sa déception.

A LIRE AUSSI : OM Auxerre (1-3) Rabiot : « C’est indigne des objectifs de l’OM »

« On ne mérite pas de porter ce maillot de représenter le club et son histoire. Je ne comprends pas ce qui se passe mais on doit se remettre en question, pourquoi on est comme ça au Vélodrome (..) jouer ici est magnifique mais il faut en profiter et on n’en profite pas »

Balerdi 🎙️ : « On ne mérite pas de porter ce maillot ! ».

Les mots forts de Balerdi après la nouvelle désillusion à domicile #teamom #Ligue1McDonalds #OMAJA 🔵⚪️ pic.twitter.com/5kifYiWn6Y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 8, 2024

On doit essayer de trouver des solutions — De Zerbi

Roberto De Zerbi n’a pas caché son incompréhension suite à la défaite de l’OM face à Auxerre. Il l’a fait ravoir en conférence de presse dans des propos rapportés par RMC : « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair. Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire. Jouer au Vélodrome est un privilège. Je dois transférer aux joueurs ma passion du foot. Au PSG, on a jouer à dix, c’est vrai. Mais ce que j’ai vu à onze contre onze ne m’a pas plu. Il y a des performances qui ne sont pas bonnes à domicile. A l’extérieur, on a fait de bonnes performances, à Toulouse, à Montpellier, Nantes. On ne peut pas parler de cette deuxième place. Je dois pouvoir donner, transmettre quelque chose. Je vis pour les choses qui transcendent le football. Je le répète, si c’est moi le problème, je dois partir. L’argent, ce n’est rien pour moi. C’est la gratification du travail qui est importante. Je n’ai pas de mauvaises choses à dire sur mes joueurs. Si je pars, je laisse mon cœur, mon âme.

Quand je dis que c’est moi qui prend la responsabilité, je me sens vraiment responsable. Ce que je viens de dire à propos de Pablo Longoria et Medhi Benatia, c’est ce que j’ai dit aux joueurs. Je parle toujours avec mes joueurs dans le vestiaires, les dirigeants étaient présents. Je vous dit exactement les mêmes choses. Ce que j’ai à dire, je l’ai dit. J’ai un visage.



Je ne pense pas que la solution soit de changer les joueurs. Ils ont du courage, de la personnalité. Il faut de la passion, il faut comprendre la chance qu’on a de jouer dans ce stade, pour ce club. S’ils sont capables de comprendre ça, c’est évident qu’on va toujours mieux faire. Ils doivent comprendre ce que c’est de jouer pour Marseille. Pour jouer ici, on doit comprendre la ville, l’histoire du club. On doit être des kamikazes. Je deviens fou à ne pas comprendre pourquoi à l’extérieur on arrive à faire certaines choses et à domicile, on y arrive pas. On doit essayer de trouver des solutions. »