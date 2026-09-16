OM : la déclaration forte de Papin sur la fin de son aventure à Marseille !

Jean-Pierre Papin garde une vraie amertume de la manière dont son dernier passage à l’OM s’est terminé. Dans La Provence, le Ballon d’Or 1991 explique que cette rupture a pesé lourd dans sa décision de tourner définitivement la page du football actif.

« La façon déplaisante dont s’est terminé ce chapitre… »

Après plusieurs années passées auprès des jeunes de l’OM, Jean-Pierre Papin dit avoir pris énormément de plaisir à accompagner certains d’entre eux jusqu’à l’équipe première.

Mais la fin de cette aventure a laissé des traces.

« J’ai fait le tour de la question du football actif. Mes dernières années auprès des jeunes de l’OM m’ont procuré un immense plaisir, une indicible fierté d’avoir mis à certains le pied à l’étrier jusqu’à l’équipe première. La façon déplaisante dont s’est terminé ce chapitre m’a conforté dans l’idée qu’il était temps d’arrêter. »

Une déclaration forte de l’ancien buteur marseillais, qui rappelle avoir connu des tensions lors de ses derniers mois au club.

« Il faut juste savoir quand arrive la fin »

Papin assure avoir désormais envie de profiter davantage de sa vie après plusieurs décennies passées dans le football.

« Dans une carrière, il y a un début et il y a une fin. Il faut juste savoir quand arrive la fin, et maintenant, j’ai envie de profiter. Mais je voulais finir l’histoire. »

Cette volonté de « finir l’histoire » l’a notamment conduit à publier son autobiographie, Jean-Pierre Papin, Itinéraire d’un enfant pas si gâté, coécrite avec Mario Albano.

Un ouvrage dans lequel il revient sur sa carrière, sa famille, ses années à l’OM mais aussi sur les épisodes plus douloureux de son parcours.

Pour Papin, le football reste donc une passion immense, mais son dernier passage à Marseille semble avoir constitué le point de rupture qui l’a convaincu de refermer définitivement ce chapitre.