OM : La déclaration inquiétante de Pierre Ménès sur l’avenir de De Zerbi !

L’avenir de Roberto De Zerbi sur le banc de l’Olympique de Marseille suscite des interrogations. C’est en tout cas l’analyse livrée par Pierre Ménès, ancien journaliste sportif, qui s’est exprimé sur la situation du technicien italien à travers une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

L’ancien chroniqueur de Canal+ estime que De Zerbi pourrait être tenté de quitter le club en raison d’une accumulation de déceptions sportives et humaines. « Je pense que De Zerbi doit être déçu de ce qu’il voit, déçu de son effectif et déçu des perspectives qui s’annoncent », a déclaré Pierre Ménès, pointant notamment un effectif limité et des perspectives d’avenir incertaines du côté du club phocéen.

Dans son analyse, Ménès évoque également le comportement de l’entraîneur italien, qui pourrait selon lui créer des tensions au sein du vestiaire. « Il est quand même un peu hystérique, certaines de ses déclarations sont extrêmement abruptes. Cette façon de vouloir manier le bâton est un peu problématique », juge-t-il, s’interrogeant sur l’impact de cette attitude sur la dynamique collective.

A lire : Mercato OM : Il confirme pour Luis Henrique, mais…

Je ne peux pas affirmer que De Zerbi sera l’entraîneur de l’OM la saison prochaine

Enfin, l’ancien journaliste n’exclut pas un départ de De Zerbi à l’issue de la saison. « Au moment où on se parle, je ne peux pas affirmer que De Zerbi sera l’entraîneur de l’OM la saison prochaine », a-t-il confié, laissant entendre que l’Italien pourrait faire le choix de quitter le club si la situation ne s’améliore pas rapidement.

À ce jour, l’OM n’a pas communiqué officiellement sur l’avenir de son entraîneur. Arrivé en cours de saison pour relancer une équipe en difficulté, Roberto De Zerbi peine à trouver une stabilité sportive malgré quelques résultats encourageants.

Alors que la fin de saison approche, l’incertitude plane autour du projet marseillais et de la capacité du club à convaincre son entraîneur de s’inscrire dans la durée.