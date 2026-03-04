OM : La déclaration lunaire de jeune joueur de l’OL !

Après la victoire spectaculaire de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais (3-2) lors de l’Olympico, une déclaration de Rémi Himbert n’est pas passée inaperçue. Buteur durant la rencontre, le jeune joueur lyonnais a surpris en affirmant que l’ambiance du Groupama Stadium était plus bruyante que celle du Stade Vélodrome. Une sortie qui tranche avec l’atmosphère décrite dimanche soir à Marseille.

Une ambiance du Vélodrome relativisée par Rémi Himbert

Dimanche, le Stade Vélodrome affichait complet pour cet Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Plus de 66 000 supporters marseillais ont poussé leur équipe, notamment lors du scénario renversant qui a vu Pierre-Emerick Aubameyang inscrire deux buts décisifs en fin de match pour offrir la victoire 3-2 aux Phocéens.

Malgré cette atmosphère décrite comme électrique, Rémi Himbert, buteur lyonnais à la 76e minute, a tenu un discours inattendu après la rencontre. « C’est sûr que c’était un match très spécial. C’était un Olympico, il y avait un très fort enjeu. Maintenant, au niveau de l’ambiance, on a l’habitude, nous, au Groupama Stadium. Pour moi, il y a plus de bruit au Groupama Stadium, donc ça ne m’a pas surpris. J’étais prêt à ce genre d’ambiance. Malheureusement pour nous, ça n’a pas suffi », a déclaré le joueur lyonnais.

Une analyse qui contraste avec l’image habituelle du Vélodrome, souvent considéré comme l’un des stades les plus bouillants du football français.

L’OM porté par un Vélodrome plein à craquer

Les chiffres rappellent toutefois le poids du public marseillais. Cette saison, l’affluence moyenne du Stade Vélodrome dépasse les 63 000 spectateurs, contre environ 49 000 au Groupama Stadium. De plus, l’ambiance au Vélodrome est incontestablement la meilleure de Ligue 1 !

Durant cet Olympico, les tribunes marseillaises ont notamment explosé lors des buts de Pierre-Emerick Aubameyang dans les dernières minutes, permettant à l’Olympique de Marseille d’arracher la victoire au terme d’un match très intense.

