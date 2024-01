OM : La dernière ligne droite du MERCATO ! L’avenir de VITINHA, LUIS HENRIQUE, GUEYE, SARR

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Rendez-vous à 17h30 ce lundi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau sont Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane et nos invités Jean-Christophe Pieri et Jean-Charles De Bono ! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.

CAN, niveau de jeu, fin de mercato

Petit débat invité Charles Kaboré

– Quel avis sur l’OM cette saison ?

– Le passage de son neveu Issa Kaboré

– Quel avis sur le match Burkina Fasso – Mali de mardi

Décrassage : OM – Monaco (2-2)

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Résultats / Classement

Gros débat : Quelle fin de mercato d’hiver ?

– Merlin, enfin le latéral gauche attendu ?

– Moumbagna arrive cette semaine, enfin une alternative en attaque ?

– Quel avenir immédiat pour Vitinha ?

– Plus d’arrivée sans départ ?

– Quid de Sarr et Luis Henrique