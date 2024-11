OM : La descente aux enfers de Lilian Brassier…

Auteur d’une prestation plus que décevante lors de la réception de l’AJ Auxerre ce vendredi, Lilian Brassier a perdu toute sa confiance en lui d’après L’Equipe.

Le journal L’Equipe tente d’expliquer ce samedi la déroute de l’OM. Le défenseur Lilian Brassier est notamment ciblé. L’ancien joueur du Stade Brestois a totalement perdu sa confiance en lui et sombre depuis le début de la saison. Censé devenir un cadre de l’équipe et créer une charnière centrale de haut niveau avec Balerdi, il ne supporterait pas la nouvelle pression mise sur lui avec un nouvel environnement, un nouveau coach et donc de nouvelles consignes et responsabilités.

« Je ne m’attendais vraiment pas à ce que De Zerbi nous demande autant de choses »

Lilian Brassier a évoqué les exigences de De Zebi. « Je ne m’attendais pas vraiment à ce que De Zerbi nous demande autant de choses mais c’est bien. En tant que défenseur central, je touches 40 ballons de plus que l’année dernière… J’ai bien plus de responsabilités. Ici, tu vois l’importance des supporters et aussi les attentes. (…) Tout joueur à envie de jouer la Ligue des Champions, regarder mes anciens coéquipiers jour hier soir cette compétition m’a évidemment donné envie de finir dans les trois premiers du championnat. »

