OM : La DNCG a décidé… d’attendre !

Le passage de l’Olympique de Marseille devant la DNCG n’a pas débouché sur une décision définitive. Réuni ce mardi, le gendarme financier du football français a choisi de différer son verdict en attendant des documents supplémentaires réclamés au club marseillais.

La DNCG temporise après l’examen des comptes de l’OM

Le dossier de l’OM reste en suspens. Présenté ce mardi matin devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le club phocéen n’a pas encore été fixé sur son sort. Dans un communiqué officiel, l’instance chargée du contrôle financier des clubs français a annoncé un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club ».

Cette décision intervient alors que plusieurs observateurs envisageaient de possibles mesures restrictives, dans un contexte financier déjà marqué par les sanctions prononcées par l’UEFA la semaine dernière.

L’instance européenne a en effet infligé à l’Olympique de Marseille une amende pouvant atteindre 10 millions d’euros ainsi qu’une suspension des compétitions européennes avec sursis. Une sanction qui laisse néanmoins au club la possibilité de participer à la prochaine Ligue Europa, sous réserve du respect des engagements fixés par l’UEFA.

Une politique de rigueur engagée par la nouvelle direction

Dans l’attente de la décision définitive de la DNCG, l’OM ne peut toujours pas enclencher pleinement son mercato estival. Le club marseillais aborde cette intersaison sous le signe de la maîtrise budgétaire, dans la continuité du plan triennal lancé en 2024.

La nouvelle organisation mise en place autour de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi s’inscrit clairement dans une logique de rigueur financière. Les deux dirigeants ont été recrutés afin de renforcer la gestion du club et d’accompagner une politique d’assainissement des comptes.

En attendant les éléments complémentaires réclamés par la DNCG, l’Olympique de Marseille demeure dans l’expectative. Cette décision, particulièrement importante pour l’avenir du club et la préparation de la saison 2025-2026, conditionnera les prochaines étapes du projet marseillais et la marge de manœuvre de la direction sur le marché des transferts.