OM : La folle célébration de De Zerbi dans le vestiaire marseillais !

L’Olympique de Marseille a partagé sur ses réseaux officiels une vidéo insolite qui fait déjà le buzz. Après le succès arraché sur la pelouse de Strasbourg (1-2), Roberto De Zerbi a littéralement enflammé le vestiaire olympien. L’entraîneur italien, porté par l’euphorie, est monté sur une table avant de se mettre à danser au milieu de ses joueurs dans une ambiance de fête. Une séquence qui illustre parfaitement la communion et la solidarité d’un groupe en pleine confiance, porté par deux victoires de prestige face au PSG et à Strasbourg en l’espace de quelques jours.

𝐔𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐬𝐨𝐮𝐝𝐞, 𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐫𝐞́𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞🫀🔊 Du cœur, de l’ambition et du caractère : la communion d’un groupe déterminé qui avance et grandit, 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 🫂💙#HappyMoments by @boulanger 🤳 pic.twitter.com/tAWX1heQBD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2025