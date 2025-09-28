Info Chrono
OM Actualités

OM : La folle célébration de De Zerbi dans le vestiaire marseillais !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille a partagé sur ses réseaux officiels une vidéo insolite qui fait déjà le buzz. Après le succès arraché sur la pelouse de Strasbourg (1-2), Roberto De Zerbi a littéralement enflammé le vestiaire olympien. L’entraîneur italien, porté par l’euphorie, est monté sur une table avant de se mettre à danser au milieu de ses joueurs dans une ambiance de fête. Une séquence qui illustre parfaitement la communion et la solidarité d’un groupe en pleine confiance, porté par deux victoires de prestige face au PSG et à Strasbourg en l’espace de quelques jours.

