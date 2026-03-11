OM : la fracture avec les supporters est visible !

La victoire de l’Olympique de Marseille contre Toulouse n’a pas suffi à apaiser la colère du public marseillais. Au Stadium, les supporters ont exprimé leur rupture avec l’équipe par un silence pesant et une banderole très dure. Un climat de défiance qui pourrait désormais se prolonger au Vélodrome.

Une colère affichée publiquement au Stadium

Le malaise entre l’OM et ses supporters s’est matérialisé samedi lors du déplacement à Toulouse. Environ un millier de fans marseillais présents dans le parcage ont déployé une banderole sans ambiguïté : « Vous êtes des merdes ». Derrière ce message, ils ont assisté à la rencontre dans un silence total, une attitude décrite comme « lourde » par La Provence, rappelant l’atmosphère d’un enterrement.

Même l’ouverture du score de Mason Greenwood n’a provoqué aucune réaction dans le secteur marseillais. Au coup de sifflet final, les joueurs de l’Olympique de Marseille venus saluer leurs supporters ont été invités à regagner immédiatement les vestiaires, signe d’une rupture profonde entre l’équipe et une partie de son public.

Cette tension intervient dans un contexte délicat pour l’OM. L’élimination récente en Coupe de France, vécue comme une occasion manquée de mettre fin à quatorze ans sans trophée majeur, a fortement marqué les supporters.

Rulli et Beye reconnaissent le malaise

En zone mixte, le gardien Geronimo Rulli a reconnu avoir vu la banderole et comprendre la frustration du public. « Je me suis toujours dévoué à 100% pour ce maillot… Cela me donne un peu plus de force, d’énergie pour changer le sentiment des supporters », a expliqué le portier marseillais.

L’entraîneur Habib Beye a lui aussi évoqué cette fracture, rappelant la particularité du contexte marseillais : « Quand on est à l’OM, il faut l’accepter… les ultras ont le droit d’expression ». Le technicien a également insisté sur l’attachement historique des supporters au club.

La tension pourrait désormais se déplacer au stade Vélodrome. Selon La Provence, des banderoles sont attendues lors des prochaines réceptions d’Auxerre puis de Lille, et certains groupes envisagent de reproduire le silence observé à Toulouse. Malgré près de 49 000 abonnés cette saison, l’incertitude plane sur l’affluence. À 72 heures du match contre Auxerre, environ 9 200 places restaient disponibles malgré une baisse des tarifs, un signal inhabituel pour l’Olympique de Marseille.

Habib Beye en est conscient et a résumé la situation : « Parfois à l’OM, il y a le feu et ce feu s’éteint tout seul… Le Vélodrome, c’est notre maison. Si demain cette maison est un peu hostile, à nous de faire en sorte qu’elle redevienne accueillante. »

Pour l’OM, la fin de saison s’annonce donc sous haute tension, avec un objectif clair aux yeux de nombreux supporters : accrocher le podium de Ligue 1 pour éviter que la rupture ne s’installe durablement.