OM : La Grande annonce de Beye sur son futur onze !

L’Olympique de Marseille a décroché une victoire importante vendredi soir au Stade Vélodrome face à l’AJ Auxerre (1-0), lors de la 26e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l’entraîneur marseillais Habib Beye s’est exprimé sur l’animation offensive de son équipe et a évoqué une option qui pourrait bientôt voir le jour : l’association de deux de ses attaquants majeurs dès le coup d’envoi.

En conférence de presse, le technicien olympien a en effet laissé entendre que le duo formé par Pierre‑Emerick Aubameyang et Amine Gouiri pourrait être aligné ensemble très prochainement.

A lire aussi : 🔥 OM AUXERRE (1-0) : Marseille met la pression sur LYON , LE DEBRIEF COMPLET en LIVE !

« On est très proche de voir Aubam’ et Amine démarrer ensemble. Quand vous avez deux attaquants de cette qualité, il n’y a pas de souci par rapport à ça », a confié Habib Beye.

Une question de condition physique

Si cette association offensive semble séduire le staff marseillais, l’entraîneur a toutefois rappelé que la gestion physique d’Amine Gouiri reste un élément clé dans sa réflexion.

« Quand je suis arrivé, Amine s’est blessé à Brest. Ensuite il est revenu très tard et on lui a donné 30 minutes contre Toulouse. Même si l’arrêt a été court, il faut qu’athlétiquement il retrouve le rythme », a expliqué le coach olympien.

Gouiri se rapproche d’une titularisation

Buteur face à Auxerre et décisif dans le succès marseillais, Amine Gouiri semble progressivement retrouver son meilleur niveau. Sa performance pourrait accélérer son retour dans le onze de départ aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang.

Une association qui pourrait offrir plus de poids offensif à l’OM, alors que les Marseillais abordent un sprint final crucial dans la course au podium et à la qualification pour la prochaine Ligue des champions.