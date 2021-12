OM : La grosse colère de Jacques Cardoze pour dénoncer les pratiques de la LFP !

L’Olympique de Marseille est dans l’attente des décisions de la LFP. Ce mercredi, Jacques Cardoze se serait présenté de les journalistes dans une colère noire.

Après les incidents survenus le 21 novembre dernier à Lyon, l’Olympique de Marseille ne connaît toujours pas les sanctions de son adversaire et le sort du match. Ce mercredi 8 décembre, la LFP donnera son verdict concernant cette affaire.

Toujours dans l’attente de la décision de la Commission de la LFP, les supporters marseillais espèrent ne pas avoir à rejouer la rencontre et obtenir les trois points. Ils attendent également des sanctions exemplaires envers le club lyonnais.

Le club ne prendra pas en compte les décisions de ce soir — Cardoze

Ce mercredi, Jacques Cardoze se serait présenté devant les journalistes dans une colère noire selon les informations de RMC Sport. Le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille aurait déclaré : « La LFP méprise Marseille! Le club ne prendra pas en compte les décisions de ce soir. »

Ce dernier dénonce notamment le fait que l’Olympique de Marseille n’ait pas été convié lors des discussions autour des décisions et que seul Lyon et Jean-Michel Aulas ont pu se défendre. Le club « victime » de cette situation n’a pas pu faire entendre sa voix et livrer sa version des faits.

📢 « La LFP méprise Marseille ! Le club ne prendra pas en compte les décisions de ce soir. » 🚨 Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’OM, s’est présenté devant les journalistes hors de lui pour dénoncer les pratiques de la LFP. — RMC Sport (@RMCsport) December 8, 2021

Ces propos sont honteux car ça donne une image du football français qui est désastreuse — Rothen

Dans les médias, Jean-Michel Aulas n’a plus beaucoup de défenseurs… Sur RMC notamment, Jérôme Rothen a trouvé scandaleux les récents propos du président lyonnais.

« Ces propos de Jean-Michel Aulas sont honteux. Ils sont honteux car ça donne une image du football français qui est désastreuse. Elle l’est déjà par rapport à ce qu’il se passe en dehors des terrains, car sportivement depuis le début de l’année c’est quand même rafraîchissant. (…) Aulas, je suis encore plus déçu de lui. Ce n’est pas quelqu’un qui est dans le foot depuis 1 an ou 2, il connait le foot, c’est lui tout seul qui a monté ce club. Sauf qu’on a besoin d’avoir des gens compétents avec la tête sur les épaules et qui prennent du recul. Il faut prendre de la hauteur et Jean-Michel Aulas n’en prend pas assez, il défend sa boutique » Jérôme Rothen – Source : RMC (07/12/21)