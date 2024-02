OM : La grosse déception de Gigot

En conférence de presse ce mercredi, Samuel Gigot s’est exprimé sur les quelques jours compliqués que l’OM a passé. Il explique sa douleur et celle du groupe d’avoir vécu le départ de Gattuso.

« On est très déçu surtout. Je pense qu’on est le premiers responsables on n’a pas fait ce qu’il fallait sur le terrain, on se sent touché du départ de Gattuso, avoue Gigot en conférence de presse. Il faut qu’on reste solidaires et qu’on aille chercher la qualification demain. Le seul message qu’ils attendent, c’est sur le terrain, qu’on mouille le maillot, qu’on mette de l’engagement qu’on leur apporte de la joie. Quand on vient au stade à Marseille, on a envie de vibrer. Nous sommes responsables de ce qu’il se passe. On a à coeur de les rendre heureux. »

#Gigot : « On est très déçus, on est les premiers responsables, on n’a pas fait ce qu’il fallait. Quand on a Gattuso en coach, on se sent touchés. On n’a pas fait ce qu’il fallait. Il y a un nouveau coach maintenant, on veut rester unis et solidaires. Le match de demain est… pic.twitter.com/czRPekCtdl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 21, 2024

Je remercie Pancho Abardonado qui a passé son temps à nous expliquer un peu tout, nous avancer dans le travail…

#Gasset : « On sera opérationnels demain soir, obligatoirement. On est dans l’urgence mais on a beaucoup travaillé hier. Je remercie Pancho Abardonado qui a passé son temps à nous expliquer un peu tout, nous avancer dans le travail… On connaissait les hommes, on a beaucoup… pic.twitter.com/swhk2ixSkf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 21, 2024

« On sera opérationnels demain soir, obligatoirement. On est dans l’urgence mais on a beaucoup travaillé hier. Je remercie Pancho Abardonado qui a passé son temps à nous expliquer un peu tout, nous avancer dans le travail… On connaissait les hommes, on a beaucoup travaillé avec les joueurs pour leur donner une direction. Le travail en numéro 1 et ensuite on parlera de groupe. A moi de trouver la bonne formule dans laquelle ils se sentent bien… La bonne tactique sous la pression », a expliqué le nouveau coach marseillais devant les journalistes.