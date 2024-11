OM : La grosse décision prise par Roberto De Zerbi

Après la belle victoire face au RC Lens où les Marseillais ont réalisé une très bonne performance en deuxième mi-temps, Roberto De Zerbi a pris une grande décision !

Les veilles de match au Vélodrome, les joueurs de l’OM dorment souvent à la Commanderie pour une mise au vert et optimiser la concentration des joueurs. Cette fois-ci, Roberto De Zerbi a pris la décision d’emmener son groupe et le staff pro en stage toute la semaine avant la réception de l’AS Monaco et du LOSC, le déplacement à Saint-Etienne et le premier match de Coupe de France.

D’après L’Equipe, le lieu est gardé secret. « Roberto de Zerbi a décidé d’emmener son groupe et son staff en stage de cohésion, pendant 4 jours, de demain à vendredi, pour souder son équipe et bien préparer les dernières échéances de l’année civile. Lieu mystère, à 2 heures de Marseille », écrit Mathieu Grégoire sur son compte Twitter.

Guy demande de la patience pour De Zerbi

Sur le plateau de L’Équipe du soir, le journaliste Stéphane Guy a analysé la victoire de l’Olympique de Marseille (1-3) à Lens, tout en appelant à la patience envers le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Si le résultat est positif, Guy a souligné qu’il est encore trop tôt pour juger pleinement l’équipe marseillaise.

« Il faut être patient, il faut laisser du temps à un coach, étranger ou pas », a insisté Stéphane Guy. Selon lui, le jeu de l’OM n’a pas été convaincant cette saison : « Je n’ai pas été bluffé par un match de l’OM ». Guy a notamment évoqué le premier match face Brest, qualifiant cette dernière de « match complètement raté par les Bretons ». Pour lui, la victoire contre Brest a été en partie facilité par un adversaire en grande difficulté.

Il a ensuite abordé la situation de De Zerbi à l’OM, en soulignant son expérience à Brighton, où il avait démontré une grande capacité à contrer les grosses équipes. Guy estime que le coach marseillais « va avoir cette intelligence-là », mais rappelle que le match contre Lens a été serré et a révélé des fragilités : « C’est passé ric-rac face à Lens, qui n’est pas au mieux ».

Guy attend plus dans le jeu

Stéphane Guy a aussi évoqué les difficultés de l’OM avant cette victoire, en particulier après la lourde défaite face à Auxerre avant la trêve : « Quand on a pris la claque qu’ils ont prise avant la trêve, il récupère tard certains joueurs ». Dans ce contexte, il juge que De Zerbi peut être « heureux » d’avoir remporté ce match, mais il insiste sur le fait que l’équipe a encore des progrès à faire pour retrouver une véritable stabilité.

En conclusion, Guy appelle à la patience pour l’OM et son entraîneur, soulignant que la victoire à Lens, bien que précieuse, n’est pas encore suffisante pour juger de l’évolution de l’équipe.