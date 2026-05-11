OM : la grosse émotion de Geronimo Rulli qui ne veut pas parler avant la fin de la saison…

Au terme d’une semaine particulièrement tendue en interne, l’Olympique de Marseille a décroché un succès précieux sur la pelouse du Havre (0-1) lors de la 33e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Geronimo Rulli a livré un témoignage fort sur les difficultés vécues par le groupe marseillais durant la mise au vert organisée à la Commanderie.

Une semaine sous tension pour l’OM

Dans un contexte de forte pression autour de l’OM, les joueurs de Jean-Louis Gasset avaient passé plusieurs jours en mise au vert avant ce déplacement crucial en Normandie. Une préparation inhabituelle, marquée notamment par quatre nuits passées à la Commanderie afin de resserrer le groupe avant cette avant-dernière journée de championnat.

Sur le terrain du Havre, les Marseillais ont répondu présents avec une victoire minimale mais capitale (0-1) dans la course aux places européennes. Pourtant, après le coup de sifflet final, peu de joueurs se sont exprimés publiquement. Seul Geronimo Rulli s’est arrêté en zone mixte pour évoquer les coulisses de cette semaine délicate.

Le gardien argentin, arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, a laissé transparaître une réelle émotion face aux médias. « Je préfère ne pas parler beaucoup avant de finir la saison, mais c’était très compliqué. On a des familles, des enfants, des femmes qu’on ne voit pas. On a fait un très bon travail cette semaine avec le staff. Ça fait plaisir de voir le match qu’on a fait. Pour moi, ça va plus loin que la mise au vert. Cette semaine, on a beaucoup souffert », a confié Geronimo Rulli.

Un succès précieux avant la dernière journée

Cette victoire permet à l’OM de rester pleinement engagé dans la lutte pour une qualification pour l’Europa League avant la dernière journée de Ligue 1. Dans un climat tendu depuis plusieurs semaines, ce résultat offre un peu d’oxygène au groupe marseillais.

Les propos de Rulli illustrent également la pression qui accompagne cette fin de saison pour le club phocéen. Entre exigences sportives, critiques extérieures et impératif de résultat, les Olympiens ont vécu une préparation exceptionnelle avant ce déplacement au Havre.

Sur le plan sportif, l’Olympique de Marseille a surtout retenu l’essentiel : une victoire à l’extérieur, un match maîtrisé défensivement et trois points déterminants dans le sprint final du championnat.