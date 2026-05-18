OM : La grosse mise au point de Benatia sur le départ De Zerbi (et le sien)

OM : Benatia revient sur son départ et celui de De Zerbi

Le départ de Medhi Benatia a été officialisé cette semaine par l’Olympique de Marseille. Dans une longue prise de parole, l’ancien directeur du football olympien est revenu sur les raisons de son choix, mais aussi sur la situation de Roberto De Zerbi, qu’il estime profondément affecté par la fin de saison marseillaise.

Benatia explique notamment qu’il estimait devoir quitter le club au moment du départ du technicien italien, arrivé à Marseille en grande partie grâce à lui.

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« Roberto est parti alors qu’il était très attaché à l’OM. Je sais ce qu’il ressentait quand il rentrait dans ce stade. […] S’il n’a pas pris le temps de s’exprimer, c’est qu’il en a gros sur la patate. […] Quand il s’en va, je dois partir avec lui. Il a fait des sacrifices pour venir, il est beaucoup venu pour moi et pour l’image qu’il avait de l’OM. Je devais suivre, c’était logique. Frank McCourt a refusé que je fasse l’impasse sur mon préavis, il m’a demandé de rester. Je ne me suis pas senti de le laisser en difficulté. »

L’ancien international marocain a également évoqué les difficultés sportives et mentales traversées par le club cette saison, assurant que De Zerbi avait fini par être usé par le contexte marseillais.

« On a eu une très belle version de l’OM par à-coups comme le match contre le PSG ici ou Strasbourg. […] Il y a eu aussi le très mauvais OM à Bruges, à Paris où on aurait pu en prendre huit ou neuf. C’était trop pour lui. À ce moment-là, il a fait le bon choix, il ne trouvait plus les mots. Personne ne l’avait lâché. Il demandait des choses qu’on ne voyait pas, techniquement et dans l’état d’esprit. »

Enfin, Benatia s’est interrogé sur les difficultés récurrentes de l’OM à s’installer durablement parmi les meilleurs clubs français, malgré les moyens et les ambitions affichées depuis plusieurs années.