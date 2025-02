OM : La grosse pique de Djellit à Lacazette !

Lors de la démonstration des olympiens hier après midi face à l’AS St Étienne 5 -1, Rabiot s’est une nouvelle fois montré décisif en inscrivant un joli but de la tête à la 77e sur une jolie remise du néo-marseillais, Amar Dedić. Une troisième réalisation sur les 3 derniers matchs qui n’a pas manqué de faire réagir certains spécialistes…

En effet, Rabiot est bien le serial buteur marseillais de ces dernières semaines, après une magnifique tête contre l’OL il y a deux semaines et un joli coup de casque sur corner la semaine dernière contre Angers, l’international français (50 sélections) a récidivé hier en inscrivant un nouveau but de la tête lors de la victoire des siens 5 – 1 contre l’AS St Étienne. Un troisième but consécutif qui a fait réagir le consultant de la chaîne l’Équipe, Nabil Djellit, qui en a profité pour glisser une petite pique à l’encontre du numéro 9 lyonnais, Alexandre Lacazette.

« Il va terminer devant Lacazette… »

Adepte des sorties sans langue de bois, le journaliste franco-algérien, Nabil Djellit a donc récidivé hier lors de la large victoire des olympiens face à l’ASSE en prenant pour cible l’attaquant de l’OL, Alexandre Lacazette :

« Rabiot, à ce rythme, il va terminer devant Lacazette au classement des buteurs. On ne l’arrête plus ! »

