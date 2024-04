OM: la joie des enfants lors de l’entraînement ouvert au public !

L’Olympique de Marseille a ouvert une séance d’entraînement aux supporters ce matin à 11 heures. L’occasion pour les enfants de pouvoir échanger et partager un moment avec les joueurs olympiens au Vélodrome. Plus de 10 000 spectateurs, majoritairement des « minots », étaient présents, sourire aux lèvres et ravis de pouvoir rencontrer leurs « idoles ».

Entrée des joueurs de l’@OM_Officiel à l’événement « Familia Massilia », entraînement au stade Vélodrome ouvert gratuitement au public ! #TeamOM pic.twitter.com/EkUMWFl5LH — Camille Kadoum (@CKadoum) April 14, 2024