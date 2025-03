OM : La jolie comparaison de Gouiri sur l’ambiance du Vélodrome !

Depuis son arrivée, Amine Gouiri ne cesse de monter en puissance sous le maillot olympien. Auteur de prestations convaincantes avec 3 buts et 3 passes décisives, il s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’attaque marseillaise. Des statistiques excellentes qui lui ont même valu le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 en février devant un certain Ousmane Dembelé. Et pour l’attaquant de 23 ans, l’intensité et la passion qui règnent au Vélodrome lors de chaque rencontre n’y sont pas pour rien…

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri semble donc déjà conquis par l’atmosphère électrique du Stade Vélodrome. Dans un entretien exclusif pour Téléfoot, qui sera diffusé ce dimanche à 11h, l’attaquant marseillais n’a pas hésité à la comparer à une autre ambiance tout aussi intense…

« C’est un volcan ! »

Dans l’entretien qui sera donc diffusé demain sur TF1 dans le cadre de l’émission historique, Téléfoot, il revient sur l’impact de ce public bouillant et n’hésite pas à le comparer à celui de sa sélection, la sélection algérienne :

« C’est un club unique en France, c’est le meilleur club français, la ferveur du Vélodrome elle fait penser à la ferveur de la sélection ! Le stade, l’ambiance, franchement, c’est un volcan, et le fait de jouer sous les couleurs de Marseille, c’est un réel plaisir et c’est une fierté, et dès que tu rentres sur le terrain, ça t’aide toujours à te surpasser ! »

« La ferveur du Vélodrome fait penser à celle de la sélection » Amine Gouiri, le joueur UNFP du mois de février, compare la ferveur du Vélodrome aux ambiances algériennes !

Ce dimanche, l’international algérien aura donc l’opportunité de confirmer sa bonne forme à l’occasion de son premier classique sous le maillot olympien…

