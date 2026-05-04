OM : la lourde défaite à Nantes scelle la chute en Ligue 1 et l’Europe s’échappe…

Battu sèchement sur la pelouse de Nantes (0-3), l’Olympique de Marseille a compromis ses dernières chances de qualification européenne. À deux journées de la fin, la dynamique est alarmante et le classement se durcit pour les Olympiens.

Une déroute à Nantes qui coûte cher

La 32e journée de Ligue 1 a confirmé la spirale négative de l’Olympique de Marseille, largement battu par le FC Nantes (3-0), pourtant en lutte pour le maintien. Cette onzième défaite de la saison illustre les difficultés persistantes du club phocéen, incapable de répondre dans un rendez-vous crucial.

Dans le même temps, plusieurs concurrents directs ont pris des points précieux : AS Monaco s’est imposé à Metz (2-1), Olympique Lyonnais a dominé Rennes (4-2), tandis que Lille OSC a assuré l’essentiel avec un nul contre Le Havre (1-1). Des résultats qui creusent l’écart et fragilisent encore davantage la position marseillaise.

Désormais 7e avec 53 points, l’OM accuse un retard de sept longueurs sur la troisième place occupée par Lyon. Le podium, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, est désormais hors d’atteinte.

Les résultats de la J32 de Ligue 1… pic.twitter.com/9YYTmJnr6G — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2026

Une fin de saison sous pression pour l’OM

Sous la direction de Habib Beye, dont le début de mandat est statistiquement le plus compliqué pour un entraîneur marseillais depuis 1984, la situation sportive s’est nettement détériorée. À deux journées du terme, la quatrième place — occupée par Lille — reste mathématiquement accessible, mais l’écart de cinq points impose un scénario extrêmement favorable.



Le calendrier n’offre aucun répit : déplacement au Le Havre AC puis réception du Stade Rennais. Deux rencontres décisives pour tenter d’accrocher au minimum une qualification en Ligue Europa.

Sans amélioration rapide, l’Olympique de Marseille pourrait être totalement absent des compétitions européennes en 2026-2027. Une issue qui dépendra aussi du résultat de la finale de Coupe de France entre RC Lens et OGC Nice, seule porte de sortie indirecte encore envisageable pour les Marseillais.