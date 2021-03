OM : La mairie de Marseille veut vendre le Vélodrome à « un actionnaire qui présente un projet cohérent »

L’adjoint au Sport de la Ville de Marseille Sébastien Jibrayel a de nouveau évoqué le dossier du Stade Vélodrome. La mairie entend bien vendre le stade…

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille en décembre dernier, l’adjoint au Sport de la Ville de Marseille Sébastien Jibrayel nous avait confirmé que la municipalité était disposée à vendre l’enceinte du boulevard Michelet à l’Olympique de Marseille. « Benoît Payan l’a dit, si l’Olympique de Marseille veut l’acheter nous, nous sommes vendeur. » Ce dernier l’a de nouveau affirmé dimanche sur France 3.

Replay de l’émission Dimanche en politique sur France 3 🎥 https://t.co/AYxYcBN73P pic.twitter.com/oL1zxqynX9 — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) March 21, 2021

Le prix sera discuté entre le maire et le futur actionnaire — Jibrayel

« Oui le stade est à vendre, le maire de Marseille l’a dit à plusieurs reprises, il le disait déjà quand il était dans l’opposition, il l’a dit maintenant qu’il est maire de Marseille. Nous, la mairie de Marseille, voulons vendre le stade Vélodrome. A qui ? A l’Olympique de Marseille, on veut que cela soit un actionnaire qui nous présente un projet cohérent où l’on se retrouve. Le prix sera discuté entre le maire et le futur actionnaire qui rachètera le Vélodrome.(…) Aujourd’hui, le montage financier est une gabegie financière, le contribuable paye des millions d’euros chaque année. ça ne peut pas durer, conf on veut vendre le stade. On veut que l’acheteur soit l’OM. Si on veut viser l’Europe, comme dans tous les grands clubs, les actionnaires sont propriétaires du stade. On ne veut pas d’une entreprise mais que le club soit propriétaire de ce stade. » Sébastien Jibrayel – Source : France 3 (21/03/2021) »

