OM : La mauvaise nouvelle se confirme pour Nayef Aguerd…

La mauvaise nouvelle est tombée pour l’OM et ses supporters : le défenseur central Nayef Aguerd souffre d’une pubalgie depuis plusieurs semaines. Titulaire en défense centrale, l’international marocain a été contraint de céder sa place lors de la rencontre contre Brest, et sa participation au prochain match contre Nice apparaît très compromise selon RMC.

Convoqué pour deux matchs amicaux avec les Lions de l’Atlas face au Mozambique et à l’Ouganda, Aguerd devrait être ménagé pendant la trêve internationale. Le joueur reste au Maroc afin de suivre des soins spécifiques, sous double surveillance : celle de la sélection marocaine et celle de l’Olympique de Marseille. Le staff médical des deux institutions est en contact permanent pour décider du meilleur protocole afin de préserver sa santé. Selon RMC, “sa participation à Nice-OM est également très comprise.”

« Il ressent le besoin de repos pour retrouver pleinement ses moyens physiques avant les prochaines échéances », a expliqué Roberto De Zerbi en conférence de presse, confirmant que le défenseur pourrait manquer plusieurs matchs à venir, sans officialiser son forfait en sélection. Medhi Benatia, coordinateur médical de la fédération marocaine, suit également l’évolution de sa blessure de près.

Un calendrier chargé avant la CAN

L’absence probable de Aguerd pour le déplacement à Nice constitue un coup dur pour Roberto De Zerbi, qui doit déjà composer avec un effectif défensif limité. Heureusement pour l’entraîneur italien, Facundo Medina et Leonardo Balerdi pourraient être disponibles, tandis que Benjamin Pavard et CJ Egan-Riley resteront à Marseille pour s’entraîner sous ses ordres pendant la trêve.

Avec la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, la priorité pour Aguerd reste de se rétablir complètement. L’OM espère le récupérer en forme pour la suite du championnat, mais également pour la période cruciale de Ligue des champions, quatre jours après la réception de Newcastle. La prudence reste donc de mise pour ne pas compromettre la fin de saison du joueur et les ambitions marseillaises sur la scène européenne.