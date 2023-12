OM : La méthode Gattuso révélée pour les fêtes

La trêve hivernale n’est pas synonyme de vacances pour les joueurs de l’Olympique de Marseille ! Gennaro Gattuso attend des joueurs en forme et prêt à en découdre dès la reprise comme le révèle La Provence ce mardi.

Comme les autres clubs, l’Olympique de Marseille ne chôme pas pendant les fêtes ! Bien que les joueurs ne soient pas soumis au rythme effréné des matchs de Ligue 1, Europa League et Coupe de France, pas question de se relâcher comme le révèle La Provence ce mardi !

En effet, le quotidien local s’est focus sur les exigences du coach Gennaro Gattuso pendant cette période de fête. Alors que l’entraînement ne reprendra que le vendredi 29 décembre, pas question pour les joueurs de perdre leur cardio ! Le coach italien a mis en place un programme durant les fêtes pour que ses hommes ne se relâchent pas.

Au programme : des exercices de renforcement musculaire et des sessions de courses longues. Le tout est bien évidemment chapeauté par les préparateurs physiques du club afin de ne rien laisser au hasard et prévenir les blessures. Une chose est sûre, les joueurs sont attendus pour le début de l’année 2024 avec le match face à Thionville à Metz !

Pour moi, le plus important c’est que cela fonctionne collectivement — Gattuso

L’Olympique de Marseille a recruté Gennaro Gattuso pour remplacer Marcelino, parti en début de saison. Le coach italien s’est exprimé au micro du club dans un extrait d’Objectif Matchs où il explique qu’il souhaite avant tout faire travailler son effectif comme un groupe, collectivement.

𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 : « Ce que je ne pouvais pas faire en tant que footballeur, j'aime le faire en tant qu'entraîneur. »

« Je savais quel type de joueurs j’allais entraîner, je savais quel type d’équipe je trouverais. Chaque jour qui passe, j’en sais plus sur le plan humain, sur le plan technique et tactique. Ce que je ne pouvais pas faire en tant que footballeur, j’aime énormément le faire en tant qu’entraîneur. Pour moi, le plus important c’est que cela fonctionne collectivement. Le joueur individuel peut vous faire gagner quelques matchs, mais l’équipe, le collectif, peut vous faire gagner plus d’un match », explique Gennaro Gattuso au micro de l’OM.