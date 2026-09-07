OM : La mise au point de Richard sur McCourt !

Avant la défaite de l’OM face au Paris FC (2-3), Stéphane Richard s’est exprimé au micro de Ligue 1+. Le président marseillais a notamment évoqué le rôle de Frank McCourt, la nouvelle discipline financière du club et les ambitions sportives pour la saison.

« C’est lui qui prend les décisions »

Interrogé sur l’implication de Frank McCourt, Richard a été très clair :

« McCourt ? Il est très présent sur toutes les décisions. Il observe de près. C’est lui qui prend les décisions. »

Une déclaration qui confirme le poids toujours central de l’actionnaire américain dans la stratégie de l’OM, notamment après un mercato marqué par une forte réduction des dépenses et aucune recrue.

Une qualification européenne comme objectif

Stéphane Richard refuse en revanche de promettre une qualification en Ligue des champions.

« Je ne veux pas être dans le discours “on ira en Ligue des Champions”. Je n’ai pas envie d’avoir ce discours avec ce modèle économique. Il faut arrêter ça. »

Le président olympien préfère afficher un objectif plus mesuré :

« On est ambitieux. On vise une qualification européenne, oui. »

Richard insiste également sur la nécessité de changer la manière de fonctionner du club.

« Je préfère parler de discipline que d’austérité. On doit avoir de la rigueur. »

Avec un groupe composé de joueurs confirmés, de retours de prêt et de jeunes suivis par Bruno Genesio, le dirigeant marseillais s’attend malgré tout à « une saison avec des surprises ».