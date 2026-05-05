OM : La nouvelle charge violente de Romain Molina sur un possible successeur de Benatia

Alors que l’Olympique de Marseille cherche activement le successeur de Medhi Benatia au poste de directeur sportif, un nom revient avec insistance ces dernières heures : celui de Julien Fournier. Ancien dirigeant de Nice, régulièrement cité dans les shortlists de clubs français, il ferait partie des profils étudiés en interne pour reprendre la main sur le secteur sportif marseillais. Une piste qui ne fait pourtant pas l’unanimité, loin de là.

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Sur ses réseaux sociaux, le journaliste indépendant Romain Molina a vivement réagi à cette possibilité en visant directement la méthode de recrutement utilisée par l’OM et en s’attaquant frontalement au profil de Julien Fournier. « Pourquoi des clubs comme l’OM donne des missions et de l’argent à des “cabinets d’experts” comme Excel Sports Management pour avoir des profils comme Julien Fournier dans une shortlist ? Je ne vais même pas rappeler ses transferts à Nice, les mandats et tout le reste (après tout McCourt n’a rien dit avec Eyraud et Longoria pendant toutes ces années) mais il a été récemment refusé par Lorient et le Servette malgré un grand forcing (médiatique aussi) de sa part. La prochaine fois, qu’ils m’appellent, ça leur coûtera moins d’argent. »

Cette sortie très directe de Romain Molina relance encore un peu plus le débat autour du futur patron du sportif à Marseille, dans un contexte où le choix du prochain directeur sportif s’annonce déjà capital pour reconstruire un club en pleine implosion.