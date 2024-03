OM : La nouvelle sortie polémique de Stéphane Guy sur Balerdi

Avec les nombreuses absences dans l’effectif de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset va devoir bricoler, notamment au poste de latéral droit. Cette discussion a dérivé sur l’une des obsessions de Stéphane Guy : Leonardo Balerdi.

L’OM va devoir se passer de nombreux joueurs de son effectif avec la vague de blessures qui assomme le coach avant le choc face au PSG. Dans un débat avec un supporter marseillais sur RMC, Stéphane Guy a trouvé le moyen de critiquer une nouvelle fois Leonardo Balerdi sur son niveau. Il déplore notamment que l’on considère ce joueur comme un cadre du club et affirme que cela montre le manque d’ambition des Marseillais.

Balerdi un cadre? Tu n’as aucune ambition à l’OM aujourd’hui

« Prier pour que Balerdi soit titulaire et en capacité de jouer? Moi ça me fait rire quand j’entends ça, lance Stéphane Guy avec le sourire. Je comprends, je comprends la problématique du moment mais… Si tu m’avais dit il y a un an qu’on allait prier pour que Balerdi soit là et titulaire… Je trouve ça marrant. Je m’amuse d’entendre ça c’est tout. Si tu commences à considérer que Balerdi est un joueur cadre de ton équipe, un joueur phare… C’est qu’effectivement, tu n’as aucune ambition à l’OM aujourd’hui. Là ce n’est pas la problématique du moment, je comprends notre auditeur qui dit qu’il faut avoir des joueurs habitués à jouer à leur poste et fiable. »

Aujourd’hui ça va, mais si je ne suis pas bon lors des deux prochains matchs, je retombe

Dans un entretien accordé à Free Ligue 1, Leonardo Balerdi, qui enchaîne les bonnes performances avec l’OM, a confié être dans sa meilleure forme depuis son arrivée. L’international argentin profite de l’instant présent, lui qui a souvent été pris pour cible par les supporters marseillais.

« Actuellement, je pense que je suis dans ma meilleure période à Marseille, a indiqué Balerdi. J’ai évidemment vécu des moments difficiles. Mais c’est ça le foot. Si tu veux jouer dans un club comme ça… Je viens de Boca Juniors, j’étais à Dortmund, j’ai toujours joué dans des clubs comme ça, où l’on est exigeant chaque jour. Aujourd’hui ça va, mais si je ne suis pas bon lors des deux prochains matchs, je retombe. Mais c’est aussi ce qui me plaît, c’est ce qui fait que je suis toujours à 100%. Bien sûr, les moments difficiles se ressentent plus qu’ailleurs. Mais on profite deux fois plus des beaux moments », a ajouté le défenseur de l’OM.