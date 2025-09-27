OM : La précision tactique de ce consultant RMC !

L’Olympique de Marseille a démarré la 6e journée de Ligue 1 par une victoire précieuse sur la pelouse du RC Strasbourg (2-1). Un succès décroché en seconde période grâce aux buts marseillais, mais qui n’a pas empêché Kevin Diaz, consultant sur RMC, d’analyser en profondeur la prestation phocéenne.

Selon lui, c’est bien avant la pause que l’OM a montré le visage le plus séduisant. « C’est un match particulier. J’ai préféré la première mi-temps de l’OM à leur deuxième. Et pourtant, c’est en deuxième qu’ils marquent deux buts et arrachent la victoire, avec soi-disant les titulaires. L’entrée de Greenwood est correcte, mais défensivement il s’oublie parfois un peu, même si dès qu’il touche le ballon il se passe quelque chose. »

Ils ont défendu très haut, ils ont alterné avec du jeu long

Diaz a mis en avant les nouvelles intentions de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Pour lui, la première période illustre un vrai changement de philosophie par rapport à la saison passée. « En première mi-temps, j’ai bien aimé les intentions. L’année dernière, à la Meinau, ils s’étaient fait bousculer. Là, ils ont vraiment renversé la tendance, ils ont été très agressifs. Ils ont défendu très haut, ils ont alterné avec du jeu long. »



Le consultant a même souligné une séquence tactique précise : « Je me rappelle d’un six-mètre où ils font semblant de sortir, et c’est Aguerd qui envoie un long ballon. Ils ont aspiré en faisant croire qu’ils allaient jouer à deux avec le gardien, et boom, ils ont joué dans le dos où il y avait du un contre un. »

Avec cette analyse, Kevin Diaz met en avant un OM transformé, capable de surprendre son adversaire et de se montrer plus varié dans ses schémas offensifs. La victoire à Strasbourg, obtenue dans la douleur mais avec caractère, confirme la montée en puissance des Phocéens dans ce début de championnat.

